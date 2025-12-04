Resume e infórmame rápido

Insistir, trabajar discretamente, caerse mil veces y volver a levantarse siempre con la misma convicción: el empeño por la ciencia roza, a veces, la obsesión. Así, testarudos y profundamente optimistas, son los personajes de Fiebres Lúcidas, el pódcast que acaba de lanzar la Fundación Alejandro Ángel Escobar y que rinde homenaje a la ciencia hecha en Colombia.

Cada una de las siete historias de estos hombres y mujeres que consagraron su vida al conocimiento revela una manera de estar en el mundo: mirar sin miedo a la complejidad y asombrarse con la posibilidad; aceptar que la realidad es más vasta que cualquier intuición y que comprenderla exige paciencia, rigor y obstinación.

En tiempos en que las respuestas fáciles hacen carrera, la ciencia insiste —terca y luminosa— en el arte de preguntar. Ahí están Salomón Hakim, el relojero del cerebro, con su válvula que ha salvado miles de vidas; Virginia Gutiérrez de Pineda, que desmontó mitos sobre la familia colombiana. También Germán Poveda, que vio un río en el cielo y nos enseñó a leer el clima; Enrique Pérez Arbeláez, que convirtió la botánica en memoria viva; Francisco Lopera, que abrió un camino para entender y, algún día, curar el alzhéimer; Nubia Muñoz, que reveló la causa viral de un cáncer mortal; y Jaime Castillo Zapata, que protegió el café de la roya y cambió para siempre nuestra historia. Sus legados recuerdan que la ciencia sucede justo en el corazón de lo que somos.

En un mundo donde se desprecia el saber, vale la pena detenerse a escuchar estas voces e insistir en el empeño de comprender el mundo; hacerlo es casi una declaración de principios. Fiebres Lúcidas es un recordatorio de que el conocimiento es la herramienta más honesta que tenemos para imaginar, con los pies en la tierra, un futuro mejor. El pódcast está en todas las plataformas de audio; búsquenlo y déjense llevar, con orgullo, al territorio luminoso de los que nunca dejaron de creer.