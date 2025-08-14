“Colombia se ha convertido en un referente mundial de los deportes que se practican bajo el agua”: Tatiana Duplat Ayala. Foto: IDRD

Volvieron a hacerlo. Los nadadores subacuáticos colombianos brillaron en los Juegos Mundiales en Chengdu, China. La cosecha fue de seis medallas: tres de bronce y tres de plata. Cada año su desempeño es mejor. Esta vez, además de participar en natación con aletas, la Selección Colombia incursionó en la modalidad adaptada de la apnea, también conocida como el buceo a pulmón. En ambas disciplinas ganó medallas.

No es casualidad. Detrás de cada aletazo hay años de entrenamientos silenciosos, de madrugadas en piscinas frías; de estudiar, trabajar y sacar tiempo para entrenar. Estos deportistas, casi imperceptibles, compiten contra el...