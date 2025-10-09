Jane Goodall, su lección

“Jane Goodall transformó el conocimiento en una ética que trascendió los límites de la ciencia”: Tatiana Duplat Ayala. Foto: AFP - SUMY SADURNI

Jane Goodall murió a los 91 años, en medio de una gira de conferencias. Este mundo —tan cruel a veces— es, sin duda, mucho mejor después de su paso por la vida. Ella nos enseñó a mirar a los otros —humanos y animales— como seres sintientes. Su lección de compasión es una brújula frente a la violencia que hoy desgarra a Gaza, a Ucrania y a comunidades enteras en Colombia.

En los bosques de Tanzania, Goodall descubrió que los chimpancés fabricaban herramientas, expresaban afecto y también dolor. Lo que comenzó como una investigación sobre los animales se convirtió en una lección de humanidad para nosotros mismos. Al reconocer en...