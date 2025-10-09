Jane Goodall, su lección

“Jane Goodall transformó el conocimiento en una ética que trascendió los límites de la ciencia”: Tatiana Duplat Ayala.
Foto: AFP - SUMY SADURNI
Jane Goodall murió a los 91 años, en medio de una gira de conferencias. Este mundo —tan cruel a veces— es, sin duda, mucho mejor después de su paso por la vida. Ella nos enseñó a mirar a los otros —humanos y animales— como seres sintientes. Su lección de compasión es una brújula frente a la violencia que hoy desgarra a Gaza, a Ucrania y a comunidades enteras en Colombia.
En los bosques de Tanzania, Goodall descubrió que los chimpancés fabricaban herramientas, expresaban afecto y también dolor. Lo que comenzó como una investigación sobre los animales se convirtió en una lección de humanidad para nosotros mismos. Al reconocer en...
Por Tatiana Duplat Ayala
Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación