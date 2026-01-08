Ni tiranos ni bombardeos

"Lo que ocurrió el pasado 3 de enero no tiene que ver con la democracia, ni con la voluntad popular, ni con la soberanía": Tatiana Duplat Ayala.
Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA
Hoy Venezuela está en el corazón de Latinoamérica. Capturaron a Maduro, el tirano, pero la libertad sigue siendo un anhelo lejano para los venezolanos. Lo que ocurrió el pasado 3 de enero no tiene que ver con la democracia, ni con la voluntad popular, ni con la soberanía. Tal y como lo explicó el presidente Trump, se trata del petróleo.
El mensaje retumbó en toda la región: el gobierno de Trump va a pasar por encima de las normas, nacionales e internacionales, con tal de defender sus intereses económicos. El hecho, y la posterior declaración, destrozó los principios del derecho internacional y dejó a Latinoamérica en una situación...
Por Tatiana Duplat Ayala
Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
