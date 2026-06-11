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Tatiana Duplat Ayala
Tatiana Duplat Ayala
11 de junio de 2026 - 05:05 a. m.
“El 22 tendremos que empezar a reconstruir algo mucho más valioso: la confianza mínima que hace posible la vida en común”: Tatiana Duplat Ayala.
“El 22 tendremos que empezar a reconstruir algo mucho más valioso: la confianza mínima que hace posible la vida en común”: Tatiana Duplat Ayala.
Foto: El Espectador
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Pase lo que pase el próximo 21 de junio, gane quien gane las elecciones, el 22 nos levantaremos con un país roto, dividido por la confrontación. Más allá del resultado, la realidad será ineludible: vamos a seguir viviendo juntos. Y aunque la política parece alimentarse cada vez más de los discursos de odio para ganar elecciones, lo cierto es que nos necesitamos todos para encarar los desafíos colectivos.

Una vez se cuenten los votos, comenzará otra etapa. Ningún presidente gobierna solo. No es contra los otros: siempre es con los otros. Solo logra gobernar de verdad quien entiende la premisa. Ningún partido tiene el monopolio de las buenas ideas. Ninguna transformación profunda es posible sin acuerdos, sin diálogo y sin la capacidad de trabajar con quienes piensan distinto. Llegamos a la segunda vuelta atrapados entre posiciones radicales. La realidad es que, al día siguiente, quien gane será el presidente de todos los colombianos.

La responsabilidad no es solo de quien llegue a la Casa de Nariño. Al día siguiente volveremos a encontrarnos en el trabajo, en las universidades, en los barrios, en las mesas familiares y en los grupos de amigos. Tendremos que aprender, de nuevo, a conversar sin descalificar, a disentir sin odiar y a reconocer que quienes votan distinto no son enemigos. Porque la democracia consiste en encontrar la manera de vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias.

El 21 de junio elegiremos un presidente. El 22 tendremos que empezar a reconstruir algo mucho más valioso: la confianza mínima que hace posible la vida en común. Ningún país puede sostenerse indefinidamente sobre el resentimiento o el desprecio por el otro. Quizás la tarea más urgente de los próximos años no sea ganar una discusión política, sino recuperar la capacidad de reconocernos como parte de un mismo empeño colectivo. Son tiempos difíciles. Nos necesitamos todos y nos necesitamos diferentes.

@tatianaduplat

Tatiana Duplat Ayala

Por Tatiana Duplat Ayala

Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
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Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 21 minutos
No es tarea fácil reconstruir un país cuando se ha mentido y engañado tanto.Aqui nadie reconoce culpas ni se enmienda de actuaciones.
Nadie Nada(7ip1w)Hace 1 hora
Lo siento pero con fascistas y fanáticos corto de una vez, no soy petrista ni cepedista (si es que algo así existe), pero por principios nunca me alinearé con los que quieren destripar las minorías, en mi caso no pienso que se les deba destripar pero si dejar de considerarlos interlocutores válidos, he cortado amistades y lo seguiré haciendo si es necesario porque no quiero estar cerca de cómplices o partidarios de lo que le espera al país si gana ese mafioso disfrazado de "colombiano de bien"
Ninguno(81247)Hace 1 hora
Aplausos. Un mensaje realista y necesario que merece difundirse. Gracias Tatiana
Alejandro Guerra Palacio(hk140)Hace 2 horas
Excelente
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