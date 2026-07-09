USAR COL-1, una bella versión de Colombia

“Durante nueve días de operación, el equipo colombiano trabajó entre las ruinas de La Guaira”: Tatiana Duplat Ayala. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La semana pasada, 63 especialistas, cuatro perros de búsqueda y 12 toneladas de equipos viajaron desde Colombia hacia las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. Se trata de uno de los mecanismos de respuesta más robustos que ha construido el país en los últimos años: el USAR COL-1 (Urban Search and Rescue), un equipo entrenado para localizar sobrevivientes, operar entre estructuras colapsadas y actuar durante las horas decisivas que siguen a una catástrofe.

USAR COL-1 es un equipo interdisciplinario que integra a bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Fuerzas Militares y Policía en una misma capacidad de búsqueda y rescate. Es el resultado de años de entrenamiento conjunto para actuar cuando cada decisión marca la diferencia entre la vida y la muerte. Su fortaleza radica en coordinar instituciones distintas para actuar con rapidez y precisión en medio del caos. Esa rigurosa preparación le permitió obtener recientemente la reclasificación de INSARAG, la red de Naciones Unidas que fija los estándares internacionales para los equipos de búsqueda y rescate desplegados en grandes emergencias.

Durante nueve días de operación, el equipo colombiano trabajó entre las ruinas de La Guaira. Sus integrantes evaluaron decenas de estructuras colapsadas y participaron en el rescate de Moisés, un niño de once años hallado con vida tras permanecer tres días bajo los escombros.

USAR COL-1 es el Estado en acción, más allá de los gobiernos. Es el resultado de esfuerzos acumulados a lo largo del tiempo y de conocimiento que se transmite. Cada entrenamiento y cada misión fortalecen una experiencia colectiva que permanece disponible para responder a futuras emergencias. En tiempos marcados por la tensión política, conviene recordar el valor de ese patrimonio público construido gobierno tras gobierno y puesto al servicio de todos cuando más se necesita. Qué bella versión de Colombia. Gracias.