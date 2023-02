Un Estado cada vez más pequeño

Hace un par de meses comentaba que Cartagena, como la mayoría de las ciudades medianas del país, ha sufrido los estragos de la privatización. Dije entonces, para justificar mi afirmación, que el Estado es cada vez más pequeño porque muchas de sus tareas se concesionan, porque el sistema económico global incide en sus decisiones y porque la sociedad civil es cada vez más poderosa. Ante estas declaraciones, que parecían obvias e inofensivas, algunos economicistas saltaron. Que no, que desde la Constitución del 91 el Estado es cada vez más grande, que antes de eso el gasto público no alcanzaba el 12 % y que hoy supera el 25 %. Tienen razón, sí, pero entonces me hicieron pensar en cuál es la misión del tal Estado y qué deberíamos esperar de esa figura.

En el sentido más tradicional, el de Hobbes y Webber, el Estado es una figura que se crea como reguladora de lo público, una máquina en la que depositamos nuestra voluntad individual en función del bien común y que a su vez cuenta con el monopolio de la violencia. Como parte de su labor y hasta mediados del siglo pasado, el Estado era proveedor de bienes y servicios como el agua, la energía, la salud y la educación. En los 80, con la transición de ese a este mundo nuestro de hoy, esos bienes y servicios empezaron a ser ofrecidos por empresas privadas –o sea, sociedad civil— y desde entonces mucho del gasto público se cubre con recaudos tributarios, con la utilización extractivista del territorio y a través de alianzas público-privadas.