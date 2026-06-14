Al fin hubo debate, y Tola y Maruja lo condujeron

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El debate que no fue

Muchas gracias a los dotores Iván y Abelardo por acetar este debate, después de que los dos le sacaron el foyeyo. También muchas gracias a sus vices, la dotora Aida Quilcué…

AÍDA: No misiá Tola, no me diga dotora que yo no terminé el bachiller… en mí el estudio no pegó.

TOLA: Tranquila Aída, ya mismo le pedimos un diploma a domicilio de la Universidá San José… ¿De qué quiere el dotorao?

AÍDA: Pues ya que me va a tocar debatir con el doctor Restrepo entonces que sea de economía.

MARUJA: Les pedimos el gran favor de no usar en este debate espresiones desobligantes como “estafador de estafadores” ni “heredero de las FARC”.

TOLA: Dotor De la Estrella: si un museo se incendia y sumercé puede salvar un cuadro de Picasso o al celador petrista que se quedó dormido, ¿qué salvaría?

ABELARDO: Tías, antes de empezar hagamos una oración al Señor de los Milagros de Buga.

IVÁN: ¿Y por qué no le reza mejor al señor caído del Ubérrimo?

ABELARDO: (Displicente) A un guerrillerazo poco caso. Tías, aprovecho para anunciarle al país que mi primer decreto será consagrar nuevamente Colombia al Corazón de Jesús. ¡Y tendrá también su cipote festivo!

IVÁN: Pero usted era ateo, distinguido paraco… Y ahora resultó camandulero. Me recuerda el cuento del ateo que iba en un avión y se desató una tormenta y el tipo empezó a rezar y la esposa le dijo: ¿No pues que eres ateo? Sí, pero ateo de tierra firme.

ABELARDO: ¡Caramba! Por fin tienes un resplandor de humor, mi estimado bolchevique… Pero te tengo un chiste mejor: ¿Por qué deben perder los zurdos en Colombia? Porque es la única manera de comprobar si sueltan el poder.

TOLA: Pregunta pa Iván: ¿Cuál libro se llevaría pa una isla desierta?

IVÁN: ¿Pero de quién es la isla? Ah, no… es que después resulta que el dueño es alias Fritanga o alguno de los clientes de Abelardo. ¿Y por qué está desierta? ¿Los amiguitos de la Espriella desplazaron la población?

MARUJA: Dotor de la Estrella, si el Diablo le ofrece comprar su alma ¿en cuánto se la dejaría?

ABELARDO: Un momento tías, propongo una “pausa de hidratación” con Ron Defensor, el ron de la Derecha, mejor que el Habana Club de los mamertos que no prende sino que pasma, como está pasmada la pobre Cuba… Ron Defensor, el ron que te libera.

TOLA: No, Tigre, no aproveche este espacio pa propaganda comercial, respete… Sigamos, Iván, ¿por qué siempre le vemos la misma camisita y el mismo saquito? ¿Comparte asesor de vestuario con Petro? ¿Los viste Christian Pior?

IVÁN: No tías, estas no son preguntas para un debate… ¿Le puedo preguntar al pichón de Mussolini? Señor Espriella, ¿es cierto que planea meter a la cárcel a todo el que tenga tatuajes?

ABELARDO: Me da pesar del narcoguerrillo porque cada ataque suyo me pone votos: el bochinche de la camiseta me sumó 500 mil votos, la demanda ante el CPI otros 500 mil… y esta respuesta me pone un millón: Sí, voy a encanar a los que tengan tatuajes y esto me dará el voto de las mamás de hijos mariguaneros… y voy a crear miles de empleos de borradores de tatuajes.

AÍDA: Yo le pregunto al doctor Restrepo, ¿quién le dio clases de baile y por qué escogió el estilo “mal de sambito”?

JOSÉ MANUEL: Y yo le pregunto a usted, señora Quilcué: ¿7 x 8?

IVÁN: ¡Protesto! Es una pregunta misógina, racista, clasista, heteropatriarcal y falocéntrica.

AÍDA: Doctor Restrepo, ¿usted cree que nos van a ganar por una nariz?

MARUJA: A ver pues, paren la guachafita… Vamos con otra pausa de hidratación.

Payola. Última función de “Reír y Votar” con Tola y Maruja: eticketablanca.com

Ay, Gaza.