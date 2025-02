Así cayeron Tola y Maruja en la pirámide de Milei

Resume e infórmame rápido

Ese maldingo viernes nos llamó María Fernanda Cabal muy alborotada: ¡Tías, mi amigo Milei va a promocionar una criptomoneda y nos podemos tapar de plata! ¿Tienen ahorritos?

Ni cinco, Mafe bendita -le dijo Tola-, nos cogites más peladas que la nalguita del Niño Jesús. Consigan urgente lo que puedan, tías. Pero, ojo, no le cuenten al ojibrotao.

Pegamos carrera donde el presidente Benedetti… eh, el jefe de Gabinetti, y le pedimos el favor que nos prestara 50 dólares. Eche, tías, no jodaaa… ando achilao desde que Adelina me embargó el sueldo.

¿Y no tenés forma de ayudanos con Papá Pitufo? -le dije yo-. O con el Clan Torres. Uy no, tías… eso anda recaliente, aguarden yo llamo un gota-gota amigo mío que no cobra sino el 30.

Salimos empitadas pal despacho del presidente Petro. Tavo, necesitamos un plis pero pa ya: ¿nos podrías prestar 50 dolaretes? Tías, ustedes saben que un estadista no carga efectivo. ¿Para qué los necesitan?

No supimos qué contestar y Tola metió la pata: Vamos a invertir en la campaña presidencial del congresista Polo Polo. Mentiras -corregí yo de una-, es pa socorrer a los niños de Palestina.

Por plata no se preocupen que plata no hay… je, je, je -hizo el chiste Tavo con su risita de hiena que se cree charra-. Pero ya mismo les tramito un préstamo con el Icetex.

En esas nos dentró una llamada de Mafe Cabal: Tías, ¿ya tienen el billuyo? En un momentico Milei borra el trino y pide disculpas y el que ganó ganó… ¡Upa pues, vuelen!

Como alma que lleva el Patas llegamos donde Gustavo Bolívar. Acezando Tola se la soltó: Boli, a ver si nos contratás de influenceras del Gobierno, pero necesitamos pa antier un adelanto de 50 dolorosos.

Bolívar nos dijo que teníamos que llenar primero el formulario del Secop y conseguir paz y salvo de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Auditoría, Registraduría, Curaduría…

Salimos trotando pa la televisión pública y le rogamos a Jólman Morris que nos enganchara en algún programa pa defender a capa y espada al Gobierno, pero que porfis nos facilitara 50 verdes.

Con mucho gusto, tías -nos dijo Jólman y sin preámbulos nos sentó en el estudio de grabación, prendió los equipos y ordenó: Bueno tías, hablen del nuevo ministro de Defensa. ¡Acción!

Después de 32 años de tener ministros de Defensa civiles -empezó Tola con un aplomo de catedrática que a mí misma me dio horror-, el presidente Petro nombró a un general en ese puesto.

¿Por qué lo hizo? -siguió Tola posesionada en su rol de politóloga tegua-. Hay varias razones: la primera es que la intensa oposición lo culpa de haber debilitao las Fuerzas Armadas.

La segunda es que con la guerrilla del ELN y las tales disidencias de las FARC no sigue sino chumbimba ventiada pues se convirtieron en carteles del narcotráfico y la única manera de acabalos es legalizar la hijuemadre cocaína y esa decisión está en manos de un delincuente: Donaltrón.

Y la tercera y más importante -metí la cucharada yo-, Petro nombró un militar como ministro de Defensa pa comprobar si el dotor Velásquez sí les enseñó Derechos Humanos.

Y hay una cuarta razón -dijo Tola con tono de filósofa chiviada-: el general Pedro Sánchez, homónimo del presidente progresista español, rescató los niños perdidos en la selva, y eso venimos siendo los colombianos: niños sin rumbo en la vorágine de la violencia.

Jólman nos felicitó y nos regaló los 50 dólares y ahí mismito se los llevamos a Mafe Cabal y ella los metió en la pirámide de Milei… y ya vustedes saben el estafao final.

Fortunadamente Mafe nos contactó con Karina Milei, que nos cobra solamente 50 mil dólares blue por una cita con el Peluca. Incluye autógrafo y selfi.

¡Gaza!