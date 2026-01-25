¡Atención!: Tola y Maruja, próximas ministras de la Igualdad

Resume e infórmame rápido

Estábamos en la cocina reciclando la natilla que nos sobró de diciembre (no la boten, pueden hacer natilla desmechada, empanadas de natilla, calentao de natilla, jugo de natilla…) cuando se apareció el presidente Petro y nos dijo:

Tías, les tengo una propuestota: ¿les gustaría ser ministras de la Igualdat? Cómo así Tavo -le dijo Tola-, ¿sumercé no acaba pues de poner en ese puesto a un ativista indígena?

Sí tías, pero lo voy a dejar solamente un mes… la idea es que de aquí al 7 de agosto voy a nombrar cada mes un nuevo ministro o ministra de la Igualdat pa darle participación a todas las minorías.

Ya he puesto un negro, un gay, un indígena… voy con ustedes como representantes de las empleadas domésticas, y me quedarían faltando un discapacitado, una trabajadora sexual y una persona de talla baja (antes enanos).

Pero Tavo por Dios, nosotras no estamos preparadas pa ocupar ese cargo. Queliace tías, ¿qué más merito que ser minoría? 200 años lleva la fachamenta nombrando blanquitos acomodados… ¡llegó la hora del pípol!

Tavo, recapacitá: yo a duras penas terminé la primaria y a Tola la echaron del kinder por cerrada y trancada por dentro… a Tola da pesar sacala de su zona de confor de la inorancia.

Tengo una pregunta, Tavo -dijo Tola-, ¿nosotras sí podemos ser ministras sin tener ningún título académico? No se preocupen, tías, eso ya lo tengo resuelto con la Universidat San José.

Ya las matriculé pa que hagan cinco carreras al mismo tiempo: Ingeniería de Tamales, Administración del Mínimo, Derecho a la Chanfaina, Maestría en Croché y Comunicación Social-bacanería…

Y lo mejor -dijo Petro brotando más los ojos-: se gradúan la semana entrante. ¿O sea Tavo que tendríamos que ir a estudiar toda esta semana? -preguntó Tola preocupada.

Tranquila tía, van, contestan a lista y se retiran… como hacen los congresistas de la oposición nazi. Pero no hagan como Julianita que ni iba a clase, a lo mejor ocupada reclutando militantes… pobrecita.

Lo bueno de la San José es que entrega todos los diplomas el mismo día pa que los graduados hagan una mera fiesta de grado -dijo Petro-. Y si pagas un poquito de más te entregan el diploma en blanco y lo llenas con el título que te provoque.

Lo que me pensiona Tavo es que de pronto esas carreras tengan arimética, y nosotras pa los números sí somos más táparas que el ministro de Educación -dije yo-. Total -me apoyó Tola.

Pero hay una cosa señoras: la condición pa darles el puesto es que consigan votos pal Pacto Histórico… ¿Ustedes qué tal son pal activismo? Ay Tavo, nosotras no conquistamos un gato con un kilo de boje… Mejor dicho: consigue más votos Mauricio Lizcano.

Pero al menos se podrían conseguir los votos de sus maridos Ananías y Perucho, ¿cierto tías? ¡Bendito!, esos estoraques ya están jugaos con el Bukele corroncho, “el estripador”, quizque porque el problema de Colombia es que sobramos muchos.

En esas llegó el nuevo ministro de la Igualdá Alfredo Acosta acompañao de la Guardia Indígena… Presidente -dijo Alfredo poniéndose firme delante de Gustavo-, ¿qué me toca hacer? ¿Usted sabe ser ministro? -le preguntó Petro-. No sé, pero aprendo -dijo el líder Nasa.

Oites Tavo, cambiando de tema qué opinás pues de la denuncia del congresista Andrés Forero: que mientras Uribe, Santos y Duque sumaos le hablaron al país 29 horas y 2 minutos vos llevás 48 horas y 33 minutos… y te falta.

Pues porque ellos no son poetas, tías… ni son el Último Aureliano, ni han leído a Stalin… y permiso me les piso que tengo que ir a bajarle los breques de la luz a Ecuador.

Ya el yerno de Donaltrón mostró los planos pa edificar en Gaza…¡ay!