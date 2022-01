Cuando Tola y Maruja fueron cocineras de la Casa de Nariño

Berrionditos, ¿se arrecuerdan que Tola y yo habíamos renunciao al puesto de cocineras en la Casa de Nari pa inos de asesoras ideológicas de Tavo Petro?

Pues nos rumbaron como pepa de guama del Parto Histórico porque hicimos loby pa que recibieran en sus filas a la vaca sagrada de Fedegán, don José Félis Lafuria. ¡Tan sismáticos!

Entonces nos volvió a llamar el presidente Duque pa que lo acompañemos en la reta final de su mandato, esta vez con el titino cargo de Altas Comisionadas pal Bitute (o sea, guisas).

Lo mejor es que ahora el camello será mamey porque Ivancito está en dieta, pues Caracol Televisión le esigió rebajar de peso pa su nuevo rol a partir de agosto: presentador de Yo me llamo.

Qué dicha que estén de vuelta, tías -nos dijo Ivancho mientras mordía sin mucho entusiasmo la manzana verde de su desayuno probiótico-. Ya vamos de salida y las necesito pa raspar la olla.

Enseguida nos puso a desbaratar el árbol y el pesebre, y como es tan perfecionista tuvimos que empacar las ovejas por orden de estatura y las bolas por diámetro.

Estando en esas asomó la mandamás de Palacio María Paula Correa y nos dijo que había unos contraticos de asesorías jurídicas y que se los quería dar a nuestros maridos.

Pero Pau -le dijo Tola-, Ananías y Perucho no son abogaos, son jubilaos. Queliace tías -ripostó Paula-, podemos cambiar los requisitos. O cuadramos con la Universidad de Medellín pa que les fíe el título.

Iván nos llamó aparte y nos pidió el favor de ir a la panadería por mecato, sin que se diera cuenta “la capataza”. Y cuando salimos casi nos chocamos con Álvaro Uribe, que estaba repartiendo volantes en la calle.

Nosotras le recibimos el papelito porque nos dio pesar dejalo con la mano estirada, y lo saludamos. Nos contó que se echó al hombro la candidatura de Zurriaga y que es “severo bacalao”.

Ole Álvaro, ¿y por qué rechazates dentrar a la coalición Equipo por Colombia? -le preguntamos-. Hice mis cálculos, hijitas -dijo Uribe mientras seguía entregando propaganda-. Vean: supongamos que Óscar Iván les gane la consulta, que lo dudo.

Y sacamos póngale tres millones de votos, y no pasamos a segunda vuelta -siguió Álvaro mientras le bailaban los ojitos-. Entonces se arma la pelotera de cuántos votos puso Fico, cuántos Peñalosa, cuántos Char...

De esos tres millones -prosiguió Álvaro-, bajita la mano millón y medio son del Centro Demócratico. Pues pa esa gracia nos vamos solos y sacamos el mismo millón y medio y podemos negociar en segunda vuelta el 15 o 20 % del gobierno.

¿Y a quiénes ves en segunda vuelta? -le preguntó Tola-. Pues... qué les dijera, hijitas. El ojibrotao pasa fijo porque con esa labia tiene engrupido a medio país, y el otro sería don Rodolfo, si Dios le da vida y salú... y pone de vice una enfermera.

Oites Álvaro -metí la cucharada-, ¿por qué no parás de dar lora y te dedicás a tus nietos mejor? Pues claro, hijita, yo comparto raticos con ellos, pero qué me gano si no pueden votar.

Álvaro, ¿y cómo te pareció la confesión de Benito Osorio, el despojador de tierras que vos pusites de gobernador a sabiendas, quizque sentía placer de ver ardiendo los ranchos de los campesinos?

Ay hijitas, la JEP y la Comisión de la Verdá salen muy costosas -dijo Uribe y le echó el volante en el sombrero a un cieguito que pasó pidiendo limorna-.

Ñapa: Señor fiscal, ¿qué hacemos con las denuncias sobre José Félix Lafaurie? Arrúmelas ahí, junto a la investigación de la Ñeñepolítica.

Ñapita: ¿Ya los defensores del glifosato se tomaron su vaso diario?