El sobrino de Tola y Maruja nos explica la verdad de la traición de Judas

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Berrionditas, hoy le dejamos este espacio a nuestro sobrino Mario Chorlito.

“En la encuesta hecha en Semana Santa sobre la imagen negativa de los apóstoles Judas ocupó el primer puesto, seguido por Pedro y Tomás.

De Judas ya sabemos por qué su mala fama, Pedro por haber negado a Jesús tres veces y Tomás porque le metió el dedo en la llaga, con el riesgo de una infección.

De los tres, el desprestigio más bravo es el de Judas, al que nadie le reza y cuyo nombre fue desterrado de la onomástica universal: nadie se llama Judas.

Esta inquina por Judas, el traidor por antonomasia, es injusta pues fue el apóstol que sacrificó su buen nombre por salvar la humanidad.

El mismo Jesús fue el que le pidió a Judas que lo traicionara para que se cumpliera la voluntad del Señor, pero Judas no quería: No maestro, yo seré un borrachín pero nunca un torcido.

Y aquí precisamente está una clave para entender la negativa de Judas a traicionar a Jesús: Judas era muy inclinado al licor y obviamente no le convenía que muriera el amigo que sabía convertir el agua en vino.

De todos modos Jesús ya estaba pensando en abandonar el milagro de la conversión del vino porque tuvo problemas con Herodes, que lo acusó de adulterar el agua y de distribuir vino sin estampillar.

Entonces para que le ayudara a morir Jesús le enseñó a Judas a convertir el agua en vino, pero el discípulo, a pesar de su empeño, solamente consiguió obtener Cabernet Sauvignon y algún tempranillo, pero nunca logró un Merlot ni Malbec, y mucho menos un Pinot Noir.

¿Por qué me escogió a mí, maestro? -le preguntó Judas-. “Tu harás más que todos los demás apóstoles, pues ofrecerás en sacrificio al hombre que me sirve de envoltura carnal” -le dijo Jesús en un arrebato poético que ni Petro encafeinado.

Judas aceptó a regañadientes la misión y llegó adonde los escribas y fariseos: “Les vendo a Jesús, el falso mesías que predica el amor a los pobres”.

¿Estás seguro de que es él? ¿Podrías describirlo? -preguntó Caifás. Sí, claro -dijo Judas-, es barbado y peludo, ojos celestes y nariz de judío…muy parecido a Mel Gibson.

¿Cómo nos garantiza que es el mismo revoltoso que anda curando a leprosos, ciegos y paralíticos gratis, quebrando a las EPS?

Se tasó el negocio en 30 monedas netas y ya se sabe lo que siguió: con mucha tristeza Judas entregó a Jesús, pero cuando vio que humillaron y torturaron a su maestro se arrepintió, buscó a los fariseos y les aventó las monedas, dejando solo una para comprar la soga.

Los mercaderes del templo, conociendo el rumor de que Judas estaba platudo, le pidieron esta vida y la otra por la soga, y después de un largo regateo consiguió una cuerda china que no aguantó su peso y se reventó: su cuerpo cayó en la tierra y se partió, sus entrañas se derramaron y emponzoñaron el campo.

Judas no era malo, al contrario: era el discípulo que más quería a Jesús, al punto de sacrificar su hoja de vida por colaborarle al Mesías para que pudiera cumplir su destino de gloria.

Ya es hora de reivindicar el nombre del apóstol Judas: ¿bautizaría a su hijo Judas… o al menos Judas de Jesús?

Hablando de traiciones, hay quienes defienden la traición cuando busca fines nobles y ponen de ejemplo a Juan Manuel Santos cuando traicionó a Uribe. ¿Será que Cepeda traiciona a Petro?

Jesús, ¿cuándo podremos celebrar la resurrección de Gaza?

Payola. La campaña electoral está estresante, ¿qué tal un poco de humor político? Tola y Maruja en “Reír y Votar, cómo alegar de política en familia”. Mero Bar, Medellín: eticketablanca.com