Las esperadas predicciones de Tola y Maruja para el 2026

Este año tenemos nuevos agüeros del 31 de diciembre a las 12 en punto: si le das una vuelta a la Universidá San José con el morral vacío tendrás un diploma.

Recuerden que Donaltrón prohibió la vuelta a la cuadra con la maleta vacía porque muchos aprovechan pa cruzar el Darién. Pero dejemos los chistes flojos del 2025 y vamos a los chistes flojos del 2026.

Aquí está nuestra bola de cristal con las prediciones del año que viene:

-La colonia petrista en la cárcel seguirá creciendo y disputará el cacicazgo del patio con los presos uribistas.

-Cuando los gringos se alisten pa invadir Venezuela en enero ¡taque! Maduro adelantará la navidad y el papa León le rogará a Donaltrón que espere.

-En un nuevo acuerdo de tregua en Gaza se logrará que Netanyahu bombardee solamente la ayuda humanitaria.

-En medio de los enredos de las consultas interpartidistas a la presidencia de la República Roy Barreras terminará de candidato de todos.

-Después de una esitosa misa de sanación se lanzará Vargas Lleras… y le dará un coscorrón al ajedrez.

-Estallará nuevo escándalo porque la universidá San José le entregará a Daniel Quintero el diploma de Chamán.

-Abelardo pondrá de fórmula a María Fernanda Cabal pero se destapará que su hija que vende postres también recibió subsidio… y beca de Colfuturo.

-Como buen hincha del DIM, Fajardo llegará a la final.

-Estarán tan reñidas las votaciones que Cepeda esigirá tercera vuelta.

-El presidente Abelardo tirará a la basura el sombrero aguadeño de Carlos Pizarro y la sotana del cura Camilo Torres y pondrá en su lugar el sombrero vueltiao del Ñeñe Hernández y la sotana del cura que fundó los 12 apóstoles.

-El presidente Fajardo recibirá un país tan chicharronudo que mejor se largará a ver ballenas.

-El presidente Iván Cepeda ratificará a Benedetti como ministro del Interior y nombrará de embajador en Nicaragua a Carlos Ramón.

-La presidenta Paloma Valencia logrará por fin dividir el Cauca entre blancos, indios, disidencias y carteles.

-El presidente Santiago Botero (el doctor Balín) legalizará el porte de armas y encargará a Indumil de venderlas fiadas, pero la recuperación de cartera se volverá un lío con los deudores armaos

-El presidente Abelardo logrará la visita de Donaltrón a Colombia pero cuando el gringo pise el Palacio de Nariño el Tigre lo muerde.

-Maduro cobrará la recompensa de Diosdao y con eso comprará la visa, el indulto y vivirá en Mayami.

-Iván Mordisco recibirá el premio de la paz de la FIFA.

-Aparecerá foto del pedófilo Epstein departiendo en la piscina con Vladimir Nabokov, y Pastrana alegará que sus fotografías en la lista son puro fotochó.

-Entrarán a la lista Clinton todos los que votaron por Cepeda.

-Estados Unidos invadirá Colombia por mar y los marines desembarcarán en Playa Blanca, pero los precios de la mojarra frita los pondrá en retirada.

-Viqui Dávila saldrá tan chambuscada que quedará irreconocible y volverá al periodismo con otra identidá: La Negra Candela.

-El expresidente Petro se volverá disyoqui de música protesta.

-¡Colombia ganará el Mundial!*

Ñapa. Estos son los 12 sapos que se tragarán los petristas este 31: ministro de Defensa militar, Nicolás, Benedetti, Saade, Carlos Ramón, Martinelli, Juliana Guerrero, Papá Pitufo, bombardeo de menores, topes electorales, déficit fiscal…y el sapo más difícil de pasar: UNGRD.

Ñapita. Por los precios de las uvas muchos tendremos que hacer el agüero con mamoncillos.

Grafitis. Colombia, potencia mundial de las firmas.

*pasaron por inocentes.

¡Feliz año nuevo sin pólvora!

Payola. Estamos güetes con el traído del Niño Jesús: el nuevo disco A campo traviesa de Jorge Velosa y Los Carrangueros del 25… Una bellezura.