Los hijos de Tola se le juntaron en el Día de Madres

Tola tuvo once hijos y yo nueve, cuando las familias paisas eran una tracamanada de buchones, con la esperanza de que sobreviviera tan siquiera la mitá y alguno sirviera.

Toda pareja paisa soñaba con tener un hijo cura, un médico, un teniente y un inspetor de aduanas, profesiones pa conseguir platica. Todavía no esistían los mafiosos.

Tristemente el Día de Madres es uno de los más violentos en Colombia porque se reúnen los hijos, tuquios de resentimientos entre hermanos y se arman unas riñas las hijuemamas.

Tola no olvida la vez que se le juntaron en la casa el hijo guerrillero, el hijo paraco y el hijo soldado pa celebrar el Día de Madres y todo terminó con saldo de aporriaos y daños materiales.

Por eso hoy les rogamos a los hijos que en el almuerzo familiar no se hable de Petro ni de Gutiérrez sino de cosas propositivas, como por ejemplo el gol del guajiro Luis Díaz.

¿Gol? Avi María, golazo fue el que le metieron a las vítimas estraditando a Otoniel -brincó uno de los hijos, que lucía camiseta de Petro-. Ese sí fue gol ordeñao, amá.

Y el tuntuniento de Duque quizque “un triunfo de la justicia colombiana” -siguió entonao el hijo petrista-. ¡Un momentico hermano, no me le diga tuntuniento al presidente, respete! -reviró una hija-.

¡Cuál respete, hermanita! -dijo el petrista-. Mirate vos: con una tartana de Renol 6 en el que vendés merengones y le pusites microperforao de “Yo me identiFICO”, pa tapar el vidrio totiao.

Un carrito en el que me gano la vida honradamente -dijo la uribista echándole cilantro al caldo-, y no voy a permitir que tu GUERRILLERO me lo espropie.

¿Espropie? Juá, juá. Te lo espropiarán pa chatarrizalo y date uno nuevo, hermanita. ¿Y también te van a espropiar la pieza de inquilinato donde vivís alcanzada del arriendo?

Bueno, bueno -intervino Tola-, hablemos de otra cosa: ¿ya vieron Amparo, esa película tan bonita que trata de lo que sufren los pobres consiguiendo la libreta militar?

Petro va a rumbar pa la quinta porra las manzanas podridas del Ejército que hacen negocio con el servicio militar obligatorio, mandando muchachos humildes como carne de cañón -dijo el petrista.

¿Qué tal la carne? -dijo Tola pa cambiar de tema-. ¿Cierto que está durita? Les iba a traer cañón, pero el carnicero no me quiso fiar sin dos codeudores con finca raíz.

Dura como suela, amá -dijo la uribista bregando a trinchar un ñervo-, así como se va a poner la situa si gana El ojibrotao. ¿Y tiene mamer-tusa porque le estraditaron a su ídolo Otoniel? -dijo señalando con la boca al petrista-.

¿Y vos estás invitada a la posesión de Chiquito Malo como nuevo capo del Clan del Golfo? -dijo el petrista con tonito burlón-. ¡Valiente política antidrogas estraditar capos que ahí mismito los remplazan!

Vea hermanita -siguió el petrista todo inspirao-, dicen que la guerra contra las drogas fracasó: ¡las guamas!, está en su curubito porque da más plata la guerra contra el narcotráfico que el mismo narcotráfico. ¡Y plata es plata!

Bueno, ¿quiénes repiten aguapanela? -dijo Tola parándose, pero el petrista quería rematar-. Le digo tanto como esto: es más inmoral la guerra contra el narcotráfico.

¿Inmoral? -preguntó la hija uribista -. Sí, el que mande a otros a peliar una guerra perdida es un bellaco -sentenció el hijo petrista-.

La madre es el ser más bello de la creación -metió la cucharada el hijo fajardista que había estao mudo-, no dejemos que los estremos le arruinen la celebración. ¡Feliz día, amá!

Ñapa: este Congreso no aprobó la reeleción de Duque porque mi Dios es muy grande.

Payola: Tola y Maruja en Pereira, mayo 13, teatro Comfamiliar.