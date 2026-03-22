Palabras de las coachs Tola y Maruja en el Día Mundial de la Felicidad

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Berrionditas, un cieguito argentino de apellido Borges dijo: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”.

Una lástima que a Jorge Luis no le gustara el fúrbol pues hubiera sido feliz los domingos, cuando los partidos eran solamente los domingos y no la alcagüetería de ahorita, que juegan seguido.

¿Qué es la felicidá? Pa nosotras la felicidá es despertanos vivas y dale gracias al Señor por no estar afiliadas a la Nueva EPS ni ser fans de Abelardo.

De eso está hecha la felicidá: de cosas pirringas como llegar de la calle y quitase los tacones y ponese las pantuflas. O subise al Trasmileño y topar puesto…

Las minucias cotidianas forman la felicidá: Que uno prenda la estufa pa hacer el café y que no haigan cortao la luz… o que la cita con el especialista te la den pa esta vida.

No nos digamos carajadas, falta un candidato que nos prometa la “Felicidá total”, que vuelva a poner a Colombia como el país más feliz del mundo mundial.

Ahora es Finlandia el país más feliz por varias variables: a su primera vuelta eletoral llegan solamente cuatro candidatos: derecha, izquierda, centro y ausaider… No permiten que una tracamanada de chalaos les enrede el tarjetón.

Y nunca han llegao a la incrucijada de tener que descoger entre que siga el petrismo o que vuelva el pastranismo… ¿Qué migajita de felicidá puede haber en esta disyuntiva?

En Finlandia está prohibido por la costitución que te llamen de Claro a ofrecete planes ilimitaos o de Falabella a ofrecete una tarjeta de crédito sin cuota de manejo.

Hay felicidades que dan ternura, como la de Clarita López Obregón anunciando su fórmula vicepresidencial… Y la familia la ve tan contenta que aplazan la declaratoria de interdición.

O la felicidá de la esposa del general retirao Gustavo Matamoros aplanchándole la camisa pa que su marido madrugue a disputar la presidencia de tú a tú con Iván y Paloma.

Imagina uno el almuerzo familiar del general Matamoros y un nieto feliz de la pelota diciéndole: Abue, no se le olvide pues que la embajada en Londres es pa mí… Yo veré.

Y ver la cara de felicidá del presidente Petro participando en política mientras el Procurador pide cita con el oftalmólogo…

Y qué nos dicen la felicidá de Uribe, japi de la lái mientras “su hija” Paloma se acomoda en el centro, como quien se aplasta en un sofá con una poncherada de crispetas a ver series… otra de las felicidades más deliciosas.

O la felicidá de Pastrana mientras espera que gane su cuñada pa seguir haciéndose el “no heterosesual” con las preguntas de las periodistas sobre su amiguis Epstein.

No esperen la felicidá berrionditas, ella salta en cualesquier istante como le saltó a Cielo Rusinque con el cambio de los requisitos pa ser superintendenta.

La más grande felicidá es cuando nos pone felices ver la felicidá del prójimo: ver al gerente de Ecopetrol comprando feliz un apartamento en Black Friday.

Pero la felicidá más mejor sí es en la infancia, cuando la única responsabilidá es lavase las manos antes de comer, cuando no sabemos quién es el Niño Jesús ni nos piden el Rut atualizao.

Y cuando gane Paloma (toco madera) o Iván (vuelvo a tocar) vamos a estrañar al ojibrotao y sus arrebatos poéticos, y diremos: Éramos felices y no sabíamos…

Ñapa: Les tenemos dos noticias… la buena: vamos a tener presidenta.

Ñapita: ¿Cierto que va siendo hora de otra carta de Álvaro Leyva pa animar esto?

Sigue doliendo Gaza…

Payola: Tola y Maruja en “Reír y votar, cómo alegar de política en familia”: eticketablanca.com