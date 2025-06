Petro adelanta a Tola y Maruja los puestos que tendrán en su Gobierno los combos

Resume e infórmame rápido

Hacía rato no le dábamos un desayuno bien costeño al presidente Petro: arepe’güevo, bollo limpio, carimañolas, butifarras, ñame con suero, patacón…

Mientras Tavo se zampaba las delicias corronchas le preguntamos cómo le fue con los capos de la Oficina de Envigado que subió a la tarima en Medellín… y que tiene a los paisas volando.

Muy bien tías, esos jefes de “los combos” están muy juiciosos y se comprometieron a vincular en sus pandillas a los practicantes del Sena y pagarles horas extras. También me prometieron darle factura electrónica a los extorsionados.

Tavo, los paisas nos chupamos ese encuentro tuyo con los bandidos en las propias barbas de Fico y Rendón como un insulto, como diciéndonos: ¡Tengan pa’ que lleven, pirobos!

Tola tiene mucha razón Gustavo, pudites hacer tu encuentro en otra plazoleta de la ciudá, menos icónica —dije yo utilizando una palabra que a mí misma me dio horror.

No tías, otro punto no lo lleno… No nos digamos mentiras: yo en Antioquia no lleno un cuarto útil… ¡qué paisas para tenerme tirria! —dijo Tavo con los labios engrasados de butifarra.

Tías, la idea con los combos es traerlos a la legalidat. Esos pelaos que recorren los barrios cobrando “la vigilancia” bien podrían repartir también los telegramas de la nueva Telecom.

Verdá Tavo, ¿cuál es la culequera tuya de revivir Telecom? No solamente Telecom, tías: el Idema, Adpostal, Inravisión, el Seguro Social… y la guerrilla me está pidiendo que reviva la Caja Agraria, para entretenerse.

La idea es profundizar el decrecimiento, tías. Que dejemos los celulares de alta gama y volvamos al telegrama, que uno tenía que ahorrar palabras para que costara menos.

A propósito, hay un viejo chiste: que en la Vuelta a Colombia un ciclista iba de puntero y le escribió un telegrama a su novia de Bogotá, donde culminaba la vuelta: Ofrézcole punta. Y ella le contestó: Espérolo meta.

Tavo, volviendo a tu reunión con los bandidos, nos preocupa que los antioqueños dolidos se quieran independizar: ya vimos a Fico con una cachucha que dice “Make Antioquia Federal Again”.

Sería una lástima que los paisas se independicen porque nos privarían a los colombianos de un presidente como Daniel Quintero o León Fredy Muñoz… o una vice como Susana Boreal —dijo Petro.

Además, los paisas se perderían la prosperidat que nos aguarda como primeros productores mundiales de cocaína, con un incremento del 50 % en el gobierno del cambio. ¡Y esperen que desarrollemos la cocaína medicinal!

Y lo mejor es que esas divisas del narcotráfico nos permitirán enfrentar el déficit fiscal, pagarle prestaciones a los bodegueros petristas de tuiter y hasta indemnizar a Sanitas.

¿Y no te da susto que Donaltrón nos descertifique y hasta nos invada? No creo tías que los gringos se atrevan a invadir un país donde se encontrarán el Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco, el cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la Oficina de Envigado… ah, y los colados del Transmilenio, que son los más temerarios.

Tavo, la gente se pregunta si estás pensando meter al gobierno alguno de los bandidos de la tarima. Claro tías, voy a nombrar a alias Carlos Pesebre como Alto Consejero para la Navidat.

Oigan —dije cambiando de tema—, ¿sí vieron pues la entrevista de Eva Rey al delincuente Emilio Tapia y su pareja, cuando Eva les preguntó que si hacían “el delicioso” en el mesón de la cocina integral de la celda y él contestó que no porque podrían tumbar la vajilla inglesa y que preferían el turco o el yacuzi?

Grafitis: Doctora Ingrid, venga usted a unirnos.

Ñapa: Fajardo se alió con la pastora Piraquive, pero Petro puso la vara muy alta con el pastor Saade.

Ñapita: Un anuncio del fin del mundo: DIM campeón.

Ay, duele Gaza.