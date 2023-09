Gustavo Petro desahoga sus penas con Tola y Maruja tras entrevista con ‘Cambio’

Hoy le hicimos al presidente Petro un desayuno bien costeño porque descubrimos que la changua lo deprime. Pero ni las carimañolas ni el chicharrón con yuca y suero lo animaron.

Estoy muy aburrido, tías -dijo Petro más achantao que monja en playa-, miren lo que me llegó -y nos mostró un panfleto de las Disidencias de las Farc donde le cobran una multa de 1.500.000 por chismoso.

Pero de cuál chisme te acusan, Tavo -le preguntó Tola, que pal chisme está sola. Pues tía, supongo que es por lo que conté de Ingrid Betancourt en la revista Cambio.

¿Y qué fue lo que contates? -dije yo, picándole la lengua-. Recuerden tías que en plena campaña presidencial, y después de cizañar el centro, Ingrid reventó sin mecha y sacó el chisme que me vio deprimido y tirado en el piso.

Eso es cierto, tías, pero le faltó decir que yo estaba deprimido durmiendo en el suelo porque le presté mi cama a ella y su novio Lucio y me la dejaron como Duque dejó la paz: vuelta trizas.

A ver Tavo, barajá despacio -dijo Tola-, ¿Ingris y Lucio tuvieron en tu propio lecho una faena con oreja y rabo y pasodoble y manzanilla y salida en hombros? ¡Olé!

Yo los recibí en mi apartacho de Bruselas porque en ese tiempo lamentablemente no existía Airbnb, y estaban jóvenes y briosos y me tocó el merequetengue.

¿Y a Ingris por qué le dio piedra que contaras eso? -pregunté-. Debería sentise orgullosa. Uy, ya quisiéramos nosotras poder decir que tumbamos el catre, pero nuestros maridos Ananías y Perucho ni siquiera lo hacían chirriar.

Me da susto que si no les pago, esos hijuepuchas disidentes de la guerrilla son capaces de reportarme en Datacrédito -dijo Petro con una desazón suprema.

Tías, ¿y si apelamos y alegamos que no se configura el chisme porque es verdad y hay testigos, y alargamos el proceso hasta el vencimiento de términos?

No Tavo, chisme sí es -dijo la esperta Tola-. Porque chisme es una verdá, generalmente íntima, que se cuenta con deleite a terceros, sin ánimo de hacer daño y con la sana intención de reír. Lo otro, la mentira, es calunia.

Yo lo dije de buena fe, tías, tratando de ponerle color a la entrevista y darles en bandeja un titular vendedor. Algo como: ¡Se lució Lucio, se lució! Upa, Viqui Dávila se hubiera lucido.

Bueno, ya la embarrates Tavo y quedates como un lengüilargo. Reconocé que sos un estadista que de la prudencia dista. Toca pagar esa berrionda multa. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Hay descuento por pronto pago?

Esa es otra cosa, tías: no me duele tanto la multa, me embejuca es que solamente se puede pagar en los bancos de Sarmiento. Hay que hablar con las Disidencias para que se pasen al Banco Agrario.

Ole Tavo, a propósito de camas rotas: ¿es cierto que los moteles están quebraos? ¿Qué planes tiene el gobierno pa incentivar esa industria? ¿Has pensao en susidios a los amantes?

Con el ministro de Desarrollo estamos ideando una campaña para invitar a los matrimonios a usar los moteles siquiera una vez al mes. No solo movería la economía sino que resucita la pasión.

En esas dentró misiá Verónica y le dijo a Petro: Mijo, está hablando por radio Ingrid Betancourt y dijo que no eres un caballero y criticó duramente la calidad de tus camas.

Grafitis: General Mario Montoya, saludes de Uribe… y que lo quiere mucho.

Cizaña: ¿El hijo de Pastrana sigue de representante de Colombia en el Banco Mundial?

Ñapa: Cómo no se va a deprimir Petro con esta oposición tan deprimente.

Ñapita: Según la senadora Isabel Zuleta sale más barato ser carnívoro que vegetariano.