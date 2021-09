Tola y Maruja acompañan a Duque a la Feria del Libro de Madrid

Muchas gracias al presidente Duque por el detallazo de llevanos a Tola y yo pa la Feria del Libro de Madrí en representación de las escritoras neutras.

Pero Ivancho, nosotras no escribimos ni mu -le alvirtió Tola-. Queliace, tías, lo importante es pasiar, además podemos decir que ustedes son escritoras tan neutras que ni escriben.

Eso sí, les voy a pedir un favorzote -dijo Iván chupando Bom bom bum-: necesito que en la feria se hagan pasar por las escritoras Piedad Bonnett y Laura Restrepo.

Dudo que logremos engañalos -opiné yo-. Aunque somos contemporáneas de Piedad y Laura, ellas están muy enteras y no se visten como urracas ni usan pañueletas ni van de gancho bajo la sombrilla.

Uno de los ojetivos del paseo era presentar el libro del presidente Duque sobre economía naranja, titulado “Monedas bañadas en oro pa pelar el cobre”.

Cuando llegamos a la tal feria lo primero que hizo Ivancito fue preguntar por la plazoleta de comidas, y pa allá se enflechó a atarugase de tapas, churros y turrón de Alicante.

Jasancito Nasar nos jaló y nos embutió en una carpa donde nos esperaba una tracamanada de periodistas quizque pa una rueda de prensa. Sin tiempo de revirar, un hijuemadre reportero nos disparó la primera pregunta: ¿Cuál es Piedad y cuál es Laura?

Tola trastabilló pero se repuso y dijo muy segura: Yo soy Piedá, a la orden. Entonces una berrionda periodista le preguntó: Señora Bonnett, en su poema “Cuestión de estadísticas” usted describe una masacre de inocentes en su país, díganos ¿en Colombia hay paz?

Tola se tupió y me miró en busca de ausilio, pero yo voltié la cara y le tocó responder: El gobierno Duque está empeñao en sepultar el acuerdo de paz, pero no es tan mamey... Es una lástima que no haiga reeleción porque cuatro años no alcanzan pa hacer trizas nada.

Laura -dijo un periodista mirándome-, ¿se puede ser escritora “neutra” en su tierra? Claro que sí, amiga periodista -contesté sin gaguiar-. Ni mi compañera Tol... eh, digo Piedá, ni yo estamos a favor de Petro o Fajardo o Alejandro... somos ful neutras.

Piedad -levantó la mano un greñudo con una cara de petrista que ni pa qué-, usted ha sido una dura crítica del gobierno Duque, ¿le reconoce algo positivo?

Por supositorio que sí -contestó Tola, ya bien posesionada de su personaje-, este gobierno ha hecho cosas muy eselentes... ¿Como cuáles? -insistió el langaruto periodista-.

Tola se quedó en blanco, en modo loading, y me miró suplicante, entonces contesté por ella: El legao del presidente Duque es más bien espiritual que material, amigo periodista, como por ejemplo su sentido de la amistá: a todos los amiguitos les consiguió chanfaina.

En esas interrumpió una recua de desadataos con pancartas y gritando por megáfono cosas sobre el presidente Duque: ¡La nueva moneda oficial de Colombia es el Puercoin!

Jasancito nos arrastró de las carteras y pudimos salir y llegamos al pabellón infantil, donde topamos a Ivanchito jugando en una de esas máquinas que le metés una moneda y te la devuelve con tu nombre grabao. Estaba feliz de la pelota.

Salgamos, que estos mamertos no van a dejar que presente mi libro -dijo Ivancito parando un tasi-. Vámonos mejor a visitar museos... Señor chofer, ¡al Museo del Jamón!

Ñapa: Tola y yo lamentamos que el presidente censuró una pregunta de Daniel Samper Ospina. ¿Se embobó Duque?

Ñapita: este año colgaron la pluma dos sobrinos caricaturistas: Elkin Obregón y Antonio Caballero... sabios, deliciosos escritores, dibujantes maravillosos y más generosos que hastái.

Payola: Tola y Maruja volvemos a las tablas en el Circo Medellín este 25 de septiembre. Solo pa vacunaos. Rifaremos una tercera dosis. Informes: 300 287 6759.