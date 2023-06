Tola y Maruja acompañan a Vero en su masaje con Nerú

Hoy acompañamos a la primera dama en el masaje que le hizo el musculoso Nerú, el morenazo que se presenta como exgay y consultor presidencial de yoga y champeta.

Tías, porfa me graban mientras Nerú me masajea y suben el video a las redes, a ver si los uribistas me cogen de tema y paran de hablar de la hijuemadre marcha del 20.

Fue muy carnuda la marcha, misiá Verónica -le dijo Tola untándole aceite de coco en la pantorrilla-, y nos parece una soberana pendejada que el presidente diga que estuvo débil.

Es que Gustavo tiene mucha piedra con las mentiras con las que sacaron a la gente a marchar berracos: que Petro mató al coronel y que esconde maletas tuquias de billetes.

Gus está muy bejuco porque la “Rubia Candela” no cumplió la regla mínima de cualesquier pichón de periodista: la versión de la parte afectada antes de publicar.

Sí doña Vero, a un estadista le puede dar rabia, pero no la puede mostrar… o sí la puede mostrar pero no por tuiter. Sumercé le debería tirar el berriondo cedular al río Bogotá.

¿Vieron tías que al otro día de la marcha ahí sí salió la belleza del fiscal con el informe sobre el suicidio? ¿Por qué no lo divulgó antes de la marcha? Pues porque está en campaña política.

Este fiscal va rumbo a ser Valdivieso 2 -siguió doña Verónica mientras Nerú le daba mordisquitos en la nalga-. ¿Se acuerdan del fiscal Alfonso Valdivieso, que persiguió con saña al presidente Samper y salió de la fiscalía como candidato presidencial y se estrelló?

Tavo nos tiene muy preocupadas desde que sacó como pepas de guama a Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo (en orden de desaparición del gabinete).

Es que Gustavo necesita rodearse de su gente, que le suban la autoestima, que cuando entre al salón estirando nuca los ministros lo aplaudan de pie y le griten ¡mostro!

Pero nos parece desagradecido, doña Vero. Petro ganó porque muchos tibios votamos por él precisamente porque lo apoyaban Cecilia, Alejandro y José Antonio…y la ingratitú es de los defetos más ingratos.

Claro que hasta le hizo un favor a Alejandro -dije mientras le servía limonada con gotas de THC- porque después de este gobierno, que al paso que va será volador quemao, los colombianos miraremos pal centro.

Otra cosa que no nos deja engordar es que Petro haiga dicho quizque si mañana hay votaciones pa presidente y él se pudiera presentar volvería a ganar. ¡Eso mismo dijo el sorombático Duque!

Misiá Vero, práticamente los dos únicos representantes de la tercera edá en el gobierno son Leyva y Zorro. Ole, y hablando del Ministerio de Cultura, ¿cierto que a Tavo la cultura le vale güevo?

¿No le da un poquito de pena con el montón de artistas que lo apoyamos arriesgando las carreras? ¿No pues que la cultura hace parte del cambio? ¿O era que estaba tasando ese ministerio pa negociar las reformas, ah?

Otra bobada con la que salió Petro: quizque qué pesar que hubieran tumbao el muro de Berlín. No conocimos ese muro, pero si tenía humedades y grietas pues lo que se ha de caer que se tumbe.

¡Con mariguana es más rico! -dijo la primera dama refiriéndose al ungüento que Nerú les restregaba en las articulaciones. Ole tías, ¿sí vieron pues la mojigatería de los senadores con la maracachafa?

A nosotras sí que nos dio duro la caída de la regulación de la mona, misiá Vero. Tenemos dolor de patria… tocará que Nerú nos sobe el pecho con alcol y Santa Marta Golden.

Grafitis: Como Vicky Dávila no tiene pruebas, Gilinski la manda para El Heraldo… como a los curas pedófilos, que los cambian de parroquia.