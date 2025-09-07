Tola y Maruja actualizan a Petro en Osaka

Resume e infórmame rápido

Estamos en Osaka, Japón, en el pabellón de Colombia y le servimos al presidente Petro un desayuno pantagruélico: media tonelada de lechona… y cinco kilos de Alka-Seltzeres.

Ha tenido tanto ésito la lechona en Japón que el presidente Petro lleva listo un proyeto de ley pa cambiar el cóndor del escudo por un marrano.

Tavo, ¿cuál idea de Japón te gustaría aplicar en Colombia? -le peguntó Tola con la cara blanquiada de geisha y el kimono estampao de mariposas amarillas que nos hizo poner la delegación.

Me gustaría llevar a mi país la idea del hara kiri que se hacen los funcionarios corruptos cuando los pillan -dijo Tavo con los labios radiantes de grasa-, pero me quedaría sin amigos.

Japón es una belleza de país: en la calle no se ve una basura ni pa remedio… Nos provocó mandale una foto al alcalde Galán, pero la podría tomar a mal.

Otra cosa que nos llamó la atención de los japoneses es que les encanta bailar cumbia, pero tiene más ritmo la ejecución en el Ministerio de la Igualdá.

También estuvimos en las corralejas de un pueblo de la costa japonesa: muy bien hechas las graderías en titanio, y no hay heridos porque los que desafían a los toros son drones.

Tías, qué dicha estar por aquí tan lejos de las noticias de Colombia, pero me gustaría saber cómo nos fue en la votación del magistrado de la Corte Constitucional.

Perdimos por culpa tuya, Tavo. ¿Culpa mía? Sí señor, como sumercé nombró al bocón de pastor Saade pa que pidiera a gritos la reeleción entonces los congresistas se asustaron y pusieron un antipetrista.

Y qué es esa adolescentada de pedir la renuncia de los ministros de los partidos que votaron a Camargo -dije yo ruñéndome un cuerito de lechona-. ¿Es que los ministerios son pa premiar y castigar? Te embobates Tavo, cogé oficio jiqueretas.

Que Camargo nombró en puestos a familiares de los magistraos que lo nominaron, queliace: es un creador de empleo… y eso además demuestra que los togaos tienen la bella cualidá de la gratitú.

Otra noticia de Colombia es que la gente está berraca por la nueva reforma tributaria que aumentaría el precio de la gasolina -dijo Tola sacándose de los dientes una hebra de lechona.

Los pobres no usan la gasolina, tías -dijo Petro muy orondo. ¿Que no? -brincó Tola- ¿y entonces con qué hacían las bombas molotó en el estallido social? ¿Con agua bendita?

La oligarquía esclavista y nazi está desacreditando la reforma tributaria diciendo que le voy a poner IVA a los espectáculos culturales… ¡Falso de toda falsedat! Los únicos que pagarán impuesto serán aquellos conciertos y partidos donde griten “fuera Petro”.

En esas le dentró a Gustavo una llamada de larga distancia: era Anyi Lizé preguntando si organiza en Palacio el juego del Enemigo Secreto pal Día del Amor y la Enemistá.

Anyi, llame de una al ministro de Hacienda y me le dice que quite de la tributaria el IVA a las cirugías plásticas y a los implantes capilares -dijo Petro rascándose la calva.

Tías, necesito un favor: que viajen en la flotilla pro Palestina y le lleven a los niños de Gaza la lechona que sobró.

Ñapa: Si le toca elegir en segunda vuelta entre De la Espriella y un petrista (toco madera), ¿a cuál pueblo del Pacífico se iría a mirar ballenas?

Ñapita: Debería haber una especie de Bienestar Familiar político que controle la natalidad de candidatos. Una píldora del día después… algo así.

No olvidemos a Gaza…