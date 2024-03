Tola y Maruja alimentan a los nuevos funcionarios

Hoy vinieron a desayunar los nuevos flamantes funcionarios Alesander López de Planeación Nacional y Gustavo Bolívar de Prosperidá Social.

Como Bolívar es libretista le dimos sopa de letras con güevos a la escaleta, y como Alesander le tiene pánico a las matemáticas le servimos una sopa fácil de números naturales.

Los felicitamos mucharejos -les dijo Tola sirviéndoles arepas partidas en triángulos equiláteros-, se les apareció la Virgen con esos puestazos y vustedes sin ser ningunas lumbreras.

Estoy muy contento tías porque lo mío tiene mucho que ver con la Prosperidad -dijo Bolívar sacando un cauchito pa cogese las greñas-. ¿Ya les conté que he escrito más de 3.500 libretos de televisión?

Pero Gustavo, ¿y qué tiene que ver un berriondo libreto con manejar semejantes recursos? Mucho, tías, póngale cuidado: la política es teatro y la corrupción es una telenovela.

Por ejemplo, el lío de Nicolás Petro es novelable porque tiene plata, sexo y traición… y un ingrediente del melodrama puro: una verdad que el malo quiere tapar.

Precisamente el presidente Petro me ordenó sacar a los malos de Prosperidad Social, y esa es una premisa del melodrama: la lucha de los buenos (decentes) contra los malos (corruptos).

En un libreto de telenovela el protagonista ha de tener origen humilde, como el caso mío, ha de chupar la inquina de los malvados que lo señalan de financiar vándalos, y de pronto ¡taque! tener un cambio brusco de su condición social.

Ey Tavo, mucha labia y yo necesito que las tías me ayuden con unas bases mínimas de matemáticas porque los periodistas me van a querer corchar en esa materia. Ayer Darcy Quinn la primera pregunta que me hizo fue: ¿7 x 8? Y yo me tupí -dijo Alesander sacando cuaderno y lápiz.

¿Es cierto Alesander que tu coco en el estudio fue la arimética? -le pregunté yo-. Uy tía, todavía sueño la pesadilla que debo un exámen de números quebrados y que me persigue el barbudo del álgebra de Baldor y me clava una raíz cuadrada mientras me atacan las hipotenusas y miles de logaritmos me suben pierna arriba.

Otro sueño es que estoy con mi profesora de trigonometría perdidos en un bosque de catetos y que ella me enseña el seno y el coseno y de pronto nos rodean los números primos, los ordinales, los cardinales, los irracionales, los imaginarios, los complejos, los fractales, el Pi, el infinito y la razón aúrea… ¡Uf!

¿Entonces a vos en cuáles clases te iba mejorcito, Alesander? Pues en las que pudiera echar carreta, tías: español, sociales, religión, historia, comportamiento y salud, centro literario… lo mío es el activismo, agitar masas, botar corriente.

¿Pero vos qué sabés de planeación, Alesander por Dios? Todo en la vida es planeación, tía. Si usted organiza un paseo de olla al río Pance pues lo tiene que planear: ver la prefactibilidad, hacer el presupuesto, averiguar las variables del clima, el transporte, el revuelto del sancocho, las polas… el regreso en hora pico.

Las telenovelas también tienen que ver con la política -metió la cucharada Bolívar-. ¿Se acuerdan de Esmeralda, la cieguita que llegó a ser procuradora?

Tías, ¿cierto que los números irracionales los inventó el mismo irracional que inventó el cálculo infinitesimal? -dijo Alesander mientras sudaba a chorros tratando de resolver la ecuación X+ 3 = 11.

Grafitis: Sin la teta del Estado no hay paraíso.

Ñapa: Activista busca tecnócrata para relación seria.

Ñapita: Menos mal el esposo de Luz Adriana Camargo, la candidata a fiscal que repuntó esta semana, sí sabe borrar trinos.

Ñapota: Este señor te hará la operación a corazón abierto, no es cirujano, es libretista de Dr. House. Eso sí: no se va a robar ni un bisturí.

Posdata: Lo de Gaza es perverso.