Tola y Maruja analizan la coyuntura política

Muy bienvenidos a nuestro podcast “SIGUIENTE PREGUNTA”, hoy con las politólogas Tola y Maruja, donde analizaremos la coyuntura política del momento, a ocho días de las elecciones legislativas.

-Bienvenidas tías y muchas gracias por venir.

-Gracias mijo por invitanos, la verdá es que nos dio pesar velo a usté rebuscándose la yuquita con un pinche poscar que no oye ni su pobre cucha… ¿Por qué no se busca un trabajito normal, con quincena fija y prestaciones?

-Tías, ¿cómo ven el panorama político?

-Nos parece que la publicación de encuestas presidenciales se debería suspender 15 días antes de las votaciones pa que no nos distraigan de la eleción más primordial: el hijuemíchica Congreso.

-Tola tiene razón, mijo: la gente no le para bolas a la descogencia de los legisladores y después resultan aprobando las leyes una tracamanada de paquetes que proponen declarar las corralejas patrimonio de la Nación.

-Al votante le queda esta semana pa que averigüe la hoja de vida de la recua de aspirantes que hay, la medio bobaíta de 3.231 candidatos que buscan el poder sanador de 50 millones mensuales.

-Tías, si ustedes fueran congresistas, ¿qué reformas propondrían?

-Urge una reforma política y acabar con ese antro del Consejo Nacional Eletoral, que sirve más el defensor del consumidor de Cuba.

-La democracia es una berriondera, mijo, pero tiene sus problemas: esa alcagüetería de que cualesquiera pueda votar es lo que nos tiene como nos tiene… ¿cómo puede tener derecho al voto alguien que ve “La Casa de los Famosos”?

-Completamente de acuerdo con Maruja, mijo: ¿por qué dejamos que pueda votar por ejemplo una persona que sigue a un influencer que sale en una valla llamándose él mismo “el Bukele colombiano”? ¡No hay derecho!

-Yo iría más lejos, mijo: propongo que puedan votar solamente las personas que tengan cierta cantidá en la cuenta de ahorros… y podríamos aprovechar y poner el voto eletrónico en los cajeros bancarios.

-Una machera esa propuesta, Tola: el votante mete su tarjeta débito, el sistema comprueba si tiene plata y sale un letrero: “No puede votar, saldo insuficiente”. Y si insiste, ¡taque! Le bloquea la tarjeta.

-Y el cajero tendría otra ventaja: si el votante va votar por, digamos, el familiar de un corruto, el hermano de un parapolítico, la hija de un pastor protestante… entonces una voz del cajero le diría: “Piénselo bien, vaya dé una vuelta y se refresca la cocorota”.

-Tías, muy buena la idea de votar en los cajeros, pero... ¿qué pasaría si ese día precisamente se cae el sistema de Bancolombia?

-La gente podría votar en las iglesias, con los curas… El votante se arrodillaría en el confesionario y diría: “Padre, me acuso que voy a votar por la hija de Gaviria”.

-Otra cosa que cambiaríamos es que los 8.000 pesos que se le dan a los candidatos por cada voto se le den mejor al que vote… Se los merece más: madrugar un domingo a votar sin esperanza ninguna.

-Tías, ¿cómo les gustaría que quede conformado el Congreso?

-Pa mí, pues pa mí, Anatolia del Niño Jesús, el Congreso ideal sería uno bien democrático con un 30 % de uribistas honraos (que los hay), un 30 % de petristas honraos (que también los hay), un 30 % de tibios (que nacen honraos) y un 10 % de ladrones profesionales, conocidos, que nos den confianza como Emilio Tapia… pa mantener la corrución en sus justas proporciones.

