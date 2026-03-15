Tola y Maruja analizan los resultados de las elecciones

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POLITÓLOGAS TOLA Y MARUJA, HAGAN EL FAVOR DE ANALIZAR LOS RESULTADOS ELECTORALES.

Con mucho gusto, amigo periodista. Pero antes queremos destacar el trabajo de la Registraduría, que le tapó la bocota a Petrosky y su profecía del gran fraude.

Lo primero a resaltar es la astención, que sigue siendo el fantasma que recorre la democracia colombiana. El ciudadano del común parece pensar que “gane el que gane, mañana tenemos que madrugar a camellar”.

Lo segundo a recalcar en la jornada eletoral es que los colombianos seguimos votando por corrutos… Como que nos dispiertan almiración los bandidos de bien.

Le fue muy bien al Pato Histórico, que entusiasmó a las familias de los soldados que reciben mejor paga y a los que ganan el nuevo mínimo, lo que configura una compra de votos disimulada, a según nuestro asesor jurídico Diego Cadena.

Llama la atención que en Antioquia el Pato Histórico quedó de segundo después del uribismo: claro, este departamento es el que más víctimas aporta en la violencia endémica.

¿Ende qué? Upa, cuidaíto con las calzas, Tola. Ve Maruja, es que tenemos que usar palabras que nos den caché inteletual: problemática, narrativa, sinergia, empoderadas… tejido social.

Los partidos Liberal y Conservador siguen enfermos estables y están pendientes de que los recoja la ambulancia pa ir a saludar a Paloma y proponele un acuerdo sobre lo fundamental: los puestos.

Otra conclusión de las votaciones es que el Consejo Nacional Eletoral debería intervenir en el asunto de los refrigerios, que están muy polarizaos entre lechona y tamal. Los votantes merecemos otras ociones, como por ejemplo yogur tibio con granola.

Una sorpresa triste de las votaciones fue la quemada de Jorge Enrique Robledo, varias veces el mejor congresista. Pero lo aguarda un plan delicioso: dos cervezas antes del almuerzo, en la tienda de la esquina con otros jubilaos… y rajar del gobierno.

Viqui Dávila no se quemó, se bronció, y volverá al periodismo muy campante, seguramente a RTVC, y nos dará a Tola y Maruja el programa con el que soñamos: una Casa de los Famosos de pura tercera edá: “El hogar de los famosos”, con Amparo Grisales, Margarita Rosa de Francisco, Natalia París, La Potra Zaina, nosotras…

Iván Cepeda madrugó a mostrar su vicepresidenta: la india Aída Quinqué, en una jugada que algunos calificaron “endogámica” y otros dicen que es pa jalar el voto nasa… no nazi.

Abelardo ni corto ni perezoso ripostó poniendo un vice por la misma línea: José Manuel Restrepo, que tiene nariz de indio pielroja… Punto pal Tigre.

Paloma Valencia se fue por otra minoría y puso un gay… Maruja y yo pensamos que de votar por una mujer y un gay mejor votamos por Claudia López, que es las dos en una.

Claudia también se fue por una minoría y eligió un heterosesual, y Fajardo estuvo tentao a buscar su vice en otra minoría que hubiera sufrido toda la vida y pensó en un hincha del DIM.

En la campaña de Fajardo hay preocupación por la ventaja que les cogió Paloma y el asesor español propuso una medida radical: que Sergio salga del clóse.

Roy le ofreció la vicepresidencia a varias mujeres ilustres y finalmente se decantó por una figura querida por todos los colombianos: el pollo Frisby… Ajualá no se quemen.

Nos parece que De la Espriella debe negociar con Paloma hoy mismo, antes de empezar a bajar en las encuestas, y pedir la embajada en Italia, sitio ideal pa un barítono sibarita… En segunda vuelta sus votos no valdrán ni cinco pues irían fijo pa Paloma. Adiera ya, Tigre, antes de que se cierren las adesiones.

Grafitis. “Adiós uribismo, llegó el pa’lomismo”.

No olvidemos a Gaza, porfa.

Payola. Muy entretenido el libro de León Valencia La vida infausta del negro Apolinar… una historia de amor, amistá y racismo.