Tola y Maruja apoyan a Petro con Israel

Hoy le dimos al presidente Petro el desayuno al que está enviciao: un termao de tinto bien cerrero, cual tinta china, con güevos a la cafeína y galleticas de café.

Gustavo Francisco, -le dijo Tola pasándole otra tazada de tinto cargao- estamos muy güetes con vos por tu decisión de no comprale más armas al tósigo Matanyahu.

Lo que está pasando en Gaza nos pone a prueba como humanidá -tercié yo-, ¿cómo así que los humanos nos quedamos frescos muy mientras Israel masacra a una multitú de palestinos hambrientos?

Piensen no más en sus hijos o sus hermanos o sus cuchos con las tripas chillando del filo y están en un tumulto forcejiando por un mendrugo y llegan unos militares a dales chumbimba.

Entonces dentro de algunos años, cuando los mismos judíos estrenen la película La lista de Gaza, nuestros tataranietos van a lamentar y a preguntar por qué sus tataragüelos no dijimos ni mu.

Y el otro motivo de celebración es la platica que el gobierno nos va a dar a los adultos mayores de 80 sin pensión. Tola y yo no cumplimos todavía esa tonelada de años pero vamos a chiviar la cédula.

Nosotras apoyamos esta medida del ojibrotao porque somos cantidá los viejos en la inmunda, más que todo mujeres que nunca cotizamos porque nuestro trabajo fijo (no remunerao) es mantequiar.

Seguramente el prósimo escándalo de este gobierno será que le dieron la nacionalidá colombiana esprés al presidente Biden pa que pueda aplicar a este susidio. Y los uribistas dirán que Trump también tiene derecho.

Ole Tavo -le dijo Tola mientras le servía el trigésimo tercer tinto-, ¿en qué va la eleción de fiscal? Eso se empantanó, tías: una periodista sacó unos trinos del marido de Amelia rajando de la prensa.

Ah, pero eso se resuelve muy pilao, Tavo -dije yo sirviéndole otro tinto doble-, no es sinó que la candidata Amelia se divorcie del bocón de su marido y se case con Funestor Humberto Martínez… eso sí: que nunca le reciba agüita.

No me toquen ese vals, tías -dijo Petro repletando su taza de más tinto-, porque yo me late que esta Corte, donde algunos magistrados tienen parientes trabajando con Mancera, me hará conejo.

En fin, ajualá la bendita Corte descoja fiscal esta semana y calme las aguas del descontento popular, porque enteramente no entendemos tanta demora sin necesidá. ¿O cuál asunto es más urgente, honorables magistraos? Cuenten.

Oites Tavo, ¿y cómo te parece pues la reación del que sabemos con la llegada de Mancuso? El que sabemos tiene culillo, tías, ¿vieron que sin Mancuso abrir la boca ya está diciendo que son mentiras?

Tías, ¿ustedes creen que el que sabemos no sabía de las andanzas de su vecino Mancuso? ¡Ya voy Toño! Es posible, Tavo -dijo Tola- la finca de Uribe es tan descomunal que los vecinos quedan en otro municipio.

El que sabemos ya se adelantó a decir que nunca se reunió con Mancuso, que no pasó de un “quiubo quiubo”, una alzada de cejas o una levantada de sombrero. Y que siempre lo saludó sin sonreír.

Tola y yo pensamos que es hora de romper relaciones con el el gobierno de Israel, queliace que no podamos importar candelabros de siete puestos ni kipás ni bolsitas con tierra santa ni frasquitos con agua del Mar Muerto. ¡Es cuestión de humanidá!

Ñapa: ya le dicen a Mancuso “El cantante de los cantantes”.

Ñapita: con esa congeladera y descongeladera de los diálogos con el ELN se va a romper la cadena de frío.

Ñapota: la más perjudicada con el lío de los pasaportes es misiá Verónica Alcocer, que ya tiene el de ella sin hojas pa los sellos.