Tola y Maruja aprenden de lagartería en bienvenida al pastor Saade

Le dimos la bienvenida al pastor Alfredo Saade con una bandeja paisa que lo dejó de cama: ¡Uy tías, quedé más lleno que hijo de sirvienta… qué platao tan apocalíptico!

Pastor, ¿sumercé sabía que la bandeja paisa dentró a la lista de los 10 platos más populares del mundo? Sí tías, y por eso le propuse a Petro que la incluyamos en el escudo nacional, en lugar del istmo, pero el presidente me dijo que no le quite Panamá, que le trae recuerdos.

Te felicitamos Alfredo, vos sos un lagarto almirable, sos un claro ejemplo de cómo la lagartería cristiana, con fe y esperanza, te puede llevar a la diestra del señor… del señor presidente.

Tías, lo dice el profeta Roy en el Génesis: Bienaventurados los lagartos pues de ellos será el reino de Macondo -dijo el pastor Saade pelando su diseño de sonrisa.

Alfredo -metí la cucharada-, la opinión pública dice que sumercé no es pastor sino impostor. No tía, no soy un impostor, soy un pastor in… que es muy distinto.

Ole Afredo, la gente, que le saca capul a una calavera, dice que Petro te llamó porque necesitaba un pastor que le guíe sus borregos -dijo doña imprudencia.

La cobarde envidia está parada en las pestañas con mi nombramiento, tías, y andan en modo lloratón al ver que los lagartos del pueblo tenemos una segunda oportunidad sobre la Tierra.

También dicen que Petro te llevó a Palacio como despertador: todos sabemos que “el último Aureliano” es malito pa madrugar, entonces sumercé está autorizao pa dentrar a su dormitorio al mediodía y gritale: ¡Levántate!

Alfredo, yo tengo curiosidá de saber cómo descubrites tu vocación de lagarto -le dije sirviéndole la sobremesa de mazamorra paisa con panela picada.

Tía, yo de niño iba a misa con mi mamá y veía los monaguillos con esas sotanas impolutas, sonando la campanita en la elevación, y me los imaginaba tomándose los cunchos de vino de consagrar y comiéndose las hostias, y me dije: esto es lo mío.

Así que busqué al cura y le propuse que si me nombraba acólito yo me encargaba de hacerlo reelegir párroco y me comprometía a cambiar el reglamento eclesiástico para que pudiera tener moza.

Pero me aburrieron las misas católicas tan desangeladas, con esos sermones dormilones, viendo a los feligreses echar monedas pichurrias en la canasta de la limosna, y me dije: esto no es lo mío.

Entonces convencí a mi tía uribista de que me prestara su garaje y fundé una iglesia a la que bauticé “Apóstoles del último año” y me conseguí un cantante con guitarra: oiga ¡qué machete! Tías, una iglesia bien montada es mejor negocio que el narcotráfico, la minería ilegal, las notarías, las curadurías y los carrotanques… juntos.

Toda esa experiencia evangélica me va a servir para ayudarle al gobierno a salir de la crisis fiscal: le vamos a cobrar diezmos a todos los colombianos, democráticamente, sin distingos de si son budistas, mahometanos o ateos. Y de ese cobro se encargará Sayco.

También le vamos a clavar impuestos a las indulgencias de la iglesia católica, y las misas cantadas tendrán que contratar barítonos del Sena, preferiblemente petristas.

A mí el presidente Petro me encargó dos misiones: sacar adelante la constituyente y cerrar el Congreso y las cortes. Pero yo le dije que no podemos clausurar el Congreso porque a los políticos es mejor tenerlos reunidos en el Capitolio y no por ahí sueltos.

Ole pastor, vos que le hablás al oído a Tavo, preguntale qué fue de la vida de misiá Verónica, que nos prometió enseñanos a bailar champeta.

Grafitis: Petro es una papeleta.

Ñapa: Alfredo es mi pastor, nada me faltará.

Ñapita: Petro es un demócrata, nos va a traicionar a TODOS.

Gaza, siempre en mi mente.