Tola y Maruja ayudan a Jesús a decidir si nace en Colombia

Queridas tías Tola y Maruja,

A tres días de la Navidad estoy dudando de nacer en Colombia pues mi papá biológico (o sea Dios) me dijo que en ese país no me garantiza la seguridad. Entonces les pido el gran favor de empaparme de lo que está pasando por allá. ¿Es cierto que volvió la guerrilla?

Su sobrino preferido,

Niño Jesús

Querido Chuchito,

La verdá es que el palo no está pa cucharas: la guerrilla no volvió sino que nunca se fue y más bien se modernizó en una recua de chusmeros traquetos reclutadores de niños.

La berrionda Paz Total no la entendemos: nos suponemos que es negociar con los bandidos pa que dejen de delinquir a cambio de...