Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tola y Maruja ayudan a Jesús a decidir si nace en Colombia

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tola y Maruja
Tola y Maruja
21 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Queridas tías Tola y Maruja,

A tres días de la Navidad estoy dudando de nacer en Colombia pues mi papá biológico (o sea Dios) me dijo que en ese país no me garantiza la seguridad. Entonces les pido el gran favor de empaparme de lo que está pasando por allá. ¿Es cierto que volvió la guerrilla?

Su sobrino preferido,

Niño Jesús

Querido Chuchito,

La verdá es que el palo no está pa cucharas: la guerrilla no volvió sino que nunca se fue y más bien se modernizó en una recua de chusmeros traquetos reclutadores de niños.

La berrionda Paz Total no la entendemos: nos suponemos que es negociar con los bandidos pa que dejen de delinquir a cambio de...

Tola y Maruja

Por Tola y Maruja

Conoce más

Temas recomendados:

Navidad

Religión

Política

Colombia

Gobierno Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.