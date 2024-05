Tola y Maruja bregan pa que Petro abandone el tinto

Berrionditas, hasta qyue tuvimos que parar de hacer tinto en la Casa de Nariño porque la adición del presidente ya nos tenía preocupadas, pues está saliendo con unas que Ave María.

Pero el vicioso siempre encuentra la forma de conseguir “la merca” y Gustavo se nos voló de Palacio, solo, sin escoltas, y lo topamos en una cafetería de la novena tomando tinto muy campante.

Al otro día Tola y mi persona recorrimos todas las cafeterías de los alrededores de la Plaza de Bolívar y les pedimos el favor que no le vendieran más tinto a Petro.

Pa nada: esa misma tarde lo pillamos en la Jiménez comprándole tinto a una vendedora ambulante. Entonces encaramos a la muchacha y le dijimos: Deje de vendele tinto a este pobre hombre, que está en terapia.

Deje de ser metida, señora -ripostó la vendedora, sirviéndole otro tinto doble a Gustavo-. A él le gusta y yo vendo: oferta y demanda, misiá, libre mercado. ¿Les provoca un periquito? -nos ofreció la conchuda.

Ningún periquito, señora -alzó la voz Tola y la miró rayao-. Sepa y entienda que si le sigue vendiendo tinto al presidente le echamos la policía y la acusamos de microtráfico.

¿Cuál es su nombre? -le pregunté amenazante-. ¿Como pa qué sería, sumercé? -dijo la vendedora-. No me lo diga si no quiere -le dije con firmeza-, yo lo adivino: tiene cara de Soraya.

Casi -dijo la vendedora liberando una sonrisa desportillada-, Mireya, una amiga más -y nos tendió la mano-. ¿Por qué el caballero no puede tomar tinto?, si se puede saber.

Ay Mireya bendita, si vusté supiera cómo lo pone la cafeína -dijo Tola recibiendo un carajillo envenenao con brandy que le brindó la “jíbara” de tinto-. Ahora le dio la ventolera quizque le van a dar un “golpe blando”.

Lo tiene disvariando -agregué yo mientras Mireya me servía un tinto en aguapanela-: figúrese que lo puso a peliar con algunos magistraos del CNE y les dijo “vagabundos politiqueros”.

Pero, tías -dijo Petro recibiendo otro tinto de Mireya-, ¿qué más se le puede decir a un magistrado como Prada que fue elegido estando subjúdice? Pusieron de juez a un presunto delincuente.

No señor, no más… ¡opa! -le dijo Tola a Petro cuando el aprovechao puso el vaso pa que Mireya se lo refilara nuevamente de tinto humeante-. No mijito, venga vamos pa la casa que vusté no se manda solo.

¿Y quién es el caballero? -preguntó Mireya reparando la cara de Petro-. Se me hacen conocidos esos ojos brotaos… ¡No me diga que es el mismísimo presidente Petro! -esclamó reconociéndolo.

No Mireya, no le sirva más -dijo Tola al verla toda emocionada rellenándole el vaso, y el muy avispao de Petro todo callaíto recibiendo-. Eso lo pone a hablar de costituyente y otras lucubraciones.

¿Y cuál es el merequetengue con los gastos de la campaña de Petro? -preguntó Mireya tapando el termo-. Si eso hace parte de las tradiciones típicas colombianas: volarse los topes… es una cosa ancestral.

Hablando de ancestral -siguió Mireya mientras escondía el termo-, ¿qué fue de la vida de la vice Francia Márquez? ¿Sigue de vice? ¿Al fin qué pasó con el ministerio que le iban a inventar? ¿Al fin sí se lo dieron?

Ese ministerio no ha podido arrancar por culpa del sotgüer -dijo Gustavo tratando de decir software y mostrando ya síntomas de astinencia, mirando con ansiedá los termos.

Y mientras Mireya nos contaba lo duro de rebuscarse la vida vendiendo tintos en la calle, vimos con sorpresa cuando Tavo recogía en su vaso los cunchos de café que dejaban los clientes.

Ñapa: Vemos por T.V. la infamia de Gaza, indiferentes… No faltan sino las crispetas. ¡Pobre humanidad!