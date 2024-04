Tola y Maruja bregan pa quitarle la cachucha a Petro

¡Ring... Ring... Ring! Timbró el teléfono de Tola en la madrugada, a una hora que solamente te llaman pa contate algún fallecimiento o pa ofrecete una tarjeta de crédito.

¿Aló? -contestó Tola toda tuntunienta- ¿a quién necesita? Hola tía, disculpen que las llame tan temprano, soy Viqui Dávila de la revista Semana.

Quiay Viquicita, ¿quién se murió, por Dios? No tía, ningún difunto, es que necesito que usted y misiá Maruja me hagan un favorsote. ¿Qué sería, Viqui? A la orden.

Tías, desde que salió de la Fiscalía el mejor fiscal de la historia ya no tengo chivas para mi revista, ya no me filtran indagatorias y me tienen varada con las carátulas.

Necesito que ustedes me colaboren y averigüen qué tiene Petro en la cabeza, que lleva días usando cachucha. ¿Injerto capilar, quimioterapia, un tatuaje o un taconazo de Verónica?

Tola y yo nos pusimos en órbita a buscar la forma de quitale la cachucha a Gustavo pa ver qué carajos esconde y dale la primicia a Viqui. Pero no fue fácil porque no se la quita ni pa dormir.

Hablamos con Nerú pa que le hiciera un masaje al presidente, incluyendo la cocorota, pero Petro andaba muy ocupao escribiendo trinos contra “la casta” que sale a marchar.

Entonces con motivo de su cumpleaños lo invitamos a misa, pa que al dentrar a la iglesia se tuviera que quitar la cachucha, pero nos dijo que desde la campaña no volvió a rezar.

Lo invitamos a jugar prendas con una botella, pero nos dijo que no, que la botella le traía malos recuerdos. Lo subimos a la terraza pa que el ventarrón le tumbara la gorra.

Le pusimos de tema los presidentes populistas, a ver si manifestaba su almiración por la “magia” de Chávez y en cualesquier momento dijera: Me le quito la cachucha.

Le pedimos a Benedetti que prendiera el ventilador delante de Petro a ver si el viento le volaba la hijuemadre gorra, pero nada, la berrionda parecía pegada con pegaloca.

Le regalamos de cumpleaños un sombrero y le dijimos que se lo estrenara ya mismo, pero nos dijo que no, que gracias, que con un sombrero aguadeño parecía un uribista.

Por la noche, cuando sentimos que Petro y doña Verónica estaban penquiaos, nos metimos de puntillas a su alcoba pa tomale fotos a la calva de Gustavo, pero estaba durmiendo de cachucha.

Ya desesperadas y con Viqui encima mandando guasás preguntando por “el operativo”, a Tola se le ocurrió una idea descabellada: atracalo y robale la gorra.

Pensamos que nosotras mismas lo podríamos asaltar en uno de esos corredores de Palacio donde espantan, pero nos tendríamos que tapar la cara con medias veladas, y de todos modos nos iban a reconocer por las carteras y la sombrilla.

Entonces le pagamos a un ladrón del centro pa que nos atracara cuando saliéramos con el presidente a caminar por San Vitorino, y Petro le entregó todo: los zapatos Ferragamo, la correa Cartier, los bluyines Cristian Dior, la camisa Prada, los calzoncillos Calvin Klein… pero le dijo al ratero que por la cachucha sí se hacía matar.

Entregá la cachucha, Tavo -le dijo Tola-, que nosotras te regalamos una de Fico Presidente. Y él ranchao que no, que prefería las puñaladas.

El atracador no insistió y mejor nos arrebató las carteras y desapareció entre el genterío que le pedían a Petro autógrafos y selfis y gritaban ¡Viva el ojibrotao!

Nos quedaba un as: convencer a Petro que se bañara con nosotras pa ahorrar agua, pero este vergajo se duchó con la cachucha puesta. ¡Plop!

Ñapa: los niños desnutridos de Gaza parecen de holocausto.

