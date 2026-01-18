Tola y Maruja buscan escándalo con Petro, pa tapar el último

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tavo por Dios -dijo Tola muy seria-, ¿es cierto que te vas a gastar 10.000.000.000 de pesos de cuenta de los colombianos en un abogao que te saque de la Lista Clinton?

De eso les quería hablar desde diciembre, tías… Necesito que me ayuden a inventar una cortina de humo que tape ese escándalo que me van a estallar los enemigos.

Pero Tavo -dije yo también bejuca-, hasta tus amigos te van a brincar por conchudo… Cómo así que te vamos a pagar la defensa si fuites vos el que torió al moneco aguachento. ¡No fregués!

No tía, yo estaba en la ONU en representación de toda Colombia… hablaba en nombre de la Nación. No señor -reviró Tola-, cuál nación ni que ocho cuartos… nadie te mandó de bocón a revolcar el avispero.

Pero bueno, la embarrada ya está hecha -dije calmando los ánimos- pensemos un buen escándalo que tape este… Pero no se me ocurre ninguno, me late Gustavo que ya te gastates todos los escándalos del cuatrienio.

No todos tía -dijo Petro con malicia-… faltan escandalitos. Esperen no más que mi hijo Nicolás se vuele y se asile en la mansión de Carlos Ramón en Managua.

No Tavo, este pobre país no aguanta escándalos nuevos -dijo Tola-, yo propongo reencauchar escándalos viejitos, ajualá privaos pa que la opinión ruña. ¿Qué tal otro encuentro íntimo en Panamá? ¿Tenés fotos del burdel de París? ¿Te suena que Eva Rey entreviste a “las amigas” de Benedetti?

Muy bueno sería publicar el capítulo que escribites aquella vez que te volates a visitar la casa de no sé quién diablos en Manta, Ecuador… ese secretico es oro puro.

Hablemos con el dotor Álvaro Leyva pa que nos colabore con otra carta pública, o que María Ximena Duzán saque las pruebas de tus vicios, o que Viqui Dávila muestre por fin las maletas tuquias de billetes.

¿Y si vuelvo a subir el salario mínimo, tías? -dijo Petro con su mirada de batracio en tomatera-. Eso pondría a volar la fachamenta… les da un patatús, los deja de cama.

No Tavo, con eso no se juega… aguarde y verá cuando suban las administraciones de los edificios de la clase media y les dé por botar a los porteros y automatizar todo. ¡Téngase fino!

Ole Gustavo, ¿y si le das asilo a Julio Iglesias? -propuso Tola-. ¿O si filtramos el regalo que le vas a llevar a Donaltrón? Que te den ese premio que le dieron a Uribe en Yopal, “el Cojón de oro”, y vos se lo das a Tron.

¿Qué les parece un encuentro de bandas en una tarima en plena Alpujarra de Medellín? -dijo Petro-. Un mano a mano entre La Oficina, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y la orquesta La Disidencia… ¡Sería brutal!

No Tavo, mucho voltaje… Un escándalo más suave sería por ejemplo modificar por decreto el escudo nacional y metele las banderas del M-19 y Guerra a Muerte… y cambiar el cóndor por un jaguar.

¿Y si me hago otra cirugía plástica, tías? Mi sueño es ponerme nalgas para no terminar mis días sin tener ni en qué sentarme, todo culichupao.

Un buen escándalo sería comprale un dotorao honoris causa a Juliana Guerrero y ponela de ministra de la Igualdá, o nombrar a tu hermano Juan Fernando diretor del Inpec.

Aunque un escándalo internacional también nos caería de perlas, tías. Diga usté que Donaltrón cumpla su promesa de quitar al presidente de Cuba y ponga a la novia de Jeffrey Epstein.

A propósito, los cubanos tienen la ventaja que están sin luz elétrica y sin internel y no saben que se quedaron sin quien les mande gasolina.

Ñapa: “Dios creó la guerra para que los americanos aprendieran geografía”: Mark Twain.

Ay Gaza, ay Irán…