Tola y Maruja buscan milagros para canonizar a Juliana Guerrero

El presidente Petro llegó a la cocina en compañía del ministro de la Igualdá, al que toca decile “ministra” y si no se embejuca y dice que somos misóginas hetero-patriarcales y falocéntricas.

Tías, venía comentando con el ministro Florián de cómo este gobierno ha incautado más toneladas de cocaína que cualquier otro… Ve Tavo, ¿y no será porque estamos fabricando mucha más?

La oligarquía esclavista y facha no reconoce mis logros, tías: el desempleo bajó, el dólar está más caído que pucheca de gitana… y lo que más orgullo me da: metí a Colombia en el Mundial.

¿Ustedes sabían tías que la selección Colombia no clasifica en los gobiernos uribistas? Porque el fútbol es socialista: en la cancha todos los hombres son iguales y poseen la misma tierra… y el gol es pa’l que lo trabaja.

Pero el fúrbol también es esclavista, Tavo -dijo Tola-: venden a los jugadores, los encadenan a contratos, los ponen a entrenar como negros… y sus hijos no nacen libres de camisetas.

Ve Tavo, nosotras vimos el partido de Colombia y Venezuela. ¿Es cierto que Maduro pidió reconteo de los goles?

Hablando del atarbán Maduro, quizque mostró todo su arsenal no pa asustar a los gringos sino pa que a Trump le dé pesar.

Volviendo a mis logros, tías: el grupo Aval aumentó sus utilidades un 142 por ciento… O sea: estoy haciendo más ricos a los ricos, y más ricos a los pobres… a los pobres funcionarios.

Oites ministro Flo… eh, perdón, ministra Florián… ¿es cierto que sumercé se considera cuota femenina en el gabinete pa poder cumplir la equidá de género? Tan vivo.

Sí tías, yo me auto percibo ministra -dijo Florián con voz ronca-, así como el presidente Petro se auto percibe Aureliano y Juliana Guerrero se auto percibe graduada.

A propósito de Juliana -dijo Gustavo sirviendo tinto-, les tengo una misión, tías: necesito que vayan al Vaticano y le digan al sumo pontífice que me haga el favor de canonizar esta muchacha.

¿Canonizar? Sí tías, el papa León acaba de entronizar a Carlo Acutis, el santo milenial, “el influencer de Dios”, el más joven del santoral y patrono del Wi-fi.

Pero Carlo ha hecho milagros verificables, Tavo: le aumentó las megas de Internel a Tola, Ananías pudo pagar la factura de Enel sin claves ni usuarios, y yo le recé pa que no me llamaran más de Claro a ofrecerme planes… y santo remedio.

A ver Tavo, ¿cuáles milagros ha hecho Julianita pa merecer el altar? Casi nada, tías: graduarse de profesional en 15 días por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Les parece poquito?

Pero Tavo, ella no ha mostrao el diploma… He ahí la verdadera fe, tías: creer en lo que no vemos…Y las dejo porque tengo que llegar tarde a un evento.

Tavo, antes de irte te queremos dar las gracias por decir en el discurso de Timbío que las funcionarias del Cambio somos hermosas, mientras abrazabas una subalterna muy alentada.

No me gustó ni cinco eso de valorar a las mujeres por su belleza -dije yo toda feminista-, sabiendo que en el ser humano lo importante es lo de adentro, como la lechona.

Ve Tavo, ¿cuál es tu idea de quitarle la letra i a la palabra ilícito pa resolver el chicharrón de la violencia narca? Me voy tías, me está esperando hace cuatro horas mi asesor de puntualidat…

Ñapa: El alcalde Galán amaneció cuidando los vagones del metro porque ya varios usuarios intentaron colarse.

Ñapita: El gobierno socialista de Albania creó una ministra con inteligencia artificial. ¿Será la cuota de Google en el gabinete?

Gaza duele mucho.