Tola y Maruja comentan los discursos en el Congreso

Hoy le hicimos al presidente Petro un desayuno trancao pa felicitalo porque es el primer presidente que se queda oyendo el discurso de la oposición.

Muy guapo vos Tavo, oír a María Bukela Cabal decir quizque un presidente contra las energías fósiles no puede montar en camionetas dísel… ¿Y qué quiere pues, que monte en Trasmileño y le toque cuidar el cedular, comprar maní dulce y oír cantar?

Otra bobada de Mafe fue quizque Colombia no había vivido una época de violencia como esta… Tranquila mijita que esta matazón la tendremos mientras el narcotráfico sea ilegal, gracias, entre otros, a sumercé.

¿Pero cierto Tavo que no sos el primer presidente que se queda en el discurso de la oposición? No tías, pero los demás mandatarios se quedaron por otros motivos: Barco se quedó dormido.

El viejito Sanclemente, por no salir acalorado. Don Marco Fidel Suárez, porque afuera lo estaba esperando un acreedor. Mosquera, por no dar la espalda y que le dispararan…

¿Oyeron mi discurso, tías? ¿Cierto que me lucí? –nos dijo Gustavo todo orgulloso–. Sinceramente Tavo, no lo oímos ni lo pensamos oír. Como diría el vegetariano: más largo que una semana sin carve.

Ay, tías, ustedes no saben lo que es un discurso largo: en 1957, el senador gringo Storm Thurmond habló en el Congreso 24 horas seguidas. Y en 2013 Ted Cruz peroró 22. Y Fidel Castro se gastó 10.

Gustavo, estás cogiendo el viciecito de hablar largo y tendido y ya la gente no está pa esas maratones. ¿Cierto que vos nunca te ganates un concurso de cuento corto?

A propósito, nos dolió mucho la salida del Gabinete de la filósofa Irene. Qué pesar, ella que ya había sacao fiaos tenis protocolarios pa todo el periodo.

Dicen quizque Irene usaba tenis pa no despertar a Petro, hasta que lo dispertó. El marido hizo ruido.

Me dolió mucho sacarla, tías. Irene es una mujer valiosa: en primaria izó la bandera muchas veces, en bachillerato lideró la excursión de once, en la universidat ella sola hacía los trabajos de grupo y los otros ponían las hojas.

Fue muy tierna la defensa que hizo en redes su taita Hildebrando, con el palmarés de su muchacha –dijo Tola–. Nos llamó la atención su premio de cuento corto, porque la renuncia fue larguita.

Es una berraca, la verdat -dijo Petro-, escribir cuentos cortos no es mamey. Para mí el mejor es el de Uribe: No estarían cogiendo café. Otro que me gusta es el de Duque: Cuando volví del baño, ya habían negociado. O el de César Gaviria y Dilian Francisca: Es un acuerdo programático.

Deberíamos hacer una antología del cuento corto colombiano: El cuatro por mil es temporal, Que tiemblen los corruptos, Mi vida es un libro abierto, Lo mío es servirle al país, Usted no sabe quién soy yo…

De todos modos sería bueno que te midás en la largura de tus discursos, Tavo. O los podrías partir en entregas, como una serie. Y no botés corriente con el apocalisis climático que lo mejor pa este mundo es que se acabe.

Ole Tavo, ¿y vos leítes el cuento corto de Irene? Sí tías, es muy bonito: Cuando desperté, el dinosaurio estaba convertido en petróleo.

Ñapa: El presidente Uribe no se quedó para oír a la oposición porque ya sabía lo que iban a decir pues los tenía chuzados.

Ñapita: Petro se quedó oyendo a la oposición, pero no porque le interesara oírla sino para hacer tiempo y poder llegar tarde a otro compromiso.

Payola: nuestro sobrino Mico presenta “Don Quijote de Soacha”, este viernes en el II Encuentro Nacional de Narrativa de El Peñol.