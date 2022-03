Tola y Maruja contra el lenguaje incluyente

Berrionditas, Tola y yo decidimos diriginos a todos, todas y todes en femenino, y será nuestra última batalla en la guerra casi perdida contra el tal lenguaje incluyente.

Y le proponemos a la futura vicepresidenta de Colombia la dotora Francia Márquez usar “todas” pa todo y así nos evitamos ese lenguaje tan cansón, y que nadie ni nadia se ofenda.

Tampoco le conviene a ella como candidata hablar así porque la gente se arrecuerda del táparo de Nicolás Maduro, más conocido como “el sicario del idioma”.

¡Ay!, nos encantaría que Francia sea la vice: una negra negrura, ñata y churrusca, que cuando estaba chiquita su pobre mamá briegaba a peinala y le hacía doler la cocorota.

Cuenta Francia, en una buena entrevista de Bocas, que le daba pena ser negra y sintió que debía “mejorar” la raza teniendo un hijo con un blanco zarco, un minero paisa, pa que a su hijo no le doliera la peinada.

Y somos precisamente las paisas las más racistas pues desde chiquitas oímos: ¡Negra espanta la Virgen! ¡Negros ni mis zapatos! ¡Negro que no la hace a la entrada la hace a la salida!

Tola y yo nos avergüenza que fuimos criadas en el racismo antioqueño y por eso saludamos güetes que una negra, líder social y defensora del medio ambiente pueda ser nuestra vicepresidenta.

Eso sí, nos negamos cabeciduras a usar el hijuemadre lenguaje inclusivo y por eso le decimos líder y no lideresa, porque líder suena más bonito, como suena más mejor negra que morena o indio que indígena.

Francia es casi paisana de Tola porque nació en la vereda Yolombó, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, Cauca. Y Tola nació en el municipio de Yolombó, Antioquia.

No se sabe si el origen del nombre Yolombó de la vereda de Francia sea el mismo del pueblo de Tola: cuenta la leyenda que el Yolombó de Tola se llamaba era Yolombo, por un árbol que abundaba.

Entonces los yolombinos pusieron a la entrada del caserío un letrero: Yolombo. Y quizque pasó un gallinazo volando y cagó el letrero, poniéndole la tilde.

La negrita Francia era muy tímida, pero la conciencia la aventó a ser líder pa defender su vereda de la minería angurrienta, que estaba acabando hasta con el nido de la perra.

Y adivinen qué: pues la amenazaron de muerte y tuvo que salir de güida. ¿Les suena conocido? Otros no alcanzan a correr y ya van 36 líderes sociales asesinados este año. Y estamos en marzo.

A los 15 años Francia dejó la carajada y se acetó como era: una negra bembona, y dejó de alisar su pelo quieto y de untase menjurjes blanquiadores. No más keratina —se rebeló Francia— y se dejó el afro.

Trabajó en una mina pa pagase el bachillerato y a los 18 años fue sirvienta, pero la hija de los patrones la obligaba a que le lavara la ropa interior y eso le pareció humillante y renunció.

No faltará la pendeja que diga que Francia no tiene la esperiencia pa ser presidenta en caso de que le toque (si Verónica le pega otro taconazo a Petro), sabiendo que desde Duque ya no se requiere esperiencia.

Bueno, esta negra berraca tiene una esperiencia que muy poquiticos tienen: defender los derechos humanos desde niña. ¿Pa qué más?

Ñapa: Oites Tola, ¿lo que tiene jodida a Colombia no será la sobrepoblación de expresidentes?

Ñapita: El registrador no es capaz ni de contar los votos en una asamblea de copropietarios.

Ñapota: Tomás y Jerónimo Uribe renunciaron al Centro Democrático. Es que ni los hijos de Uribe se aguantan otros cuatro años de uribismo.

Payola: Tola y Maruja vuelven a las tablas en Bogotá. Info: 3118988543.