Tola y Maruja cuentan detalles desconocidos de la marcha uribista

Tola y yo fuimos a la marcha anti petrista y debemos reconocer que los uribistas son muy coordinados y afinados en las arengas: ¡Petro paraco el pueblo está berraco!

Nos invitó la dotora Cabal con la promesa que entre los marchantes iban a rifar un bono de 3 noches 4 días en cuidados intensivos de una clínica 5 estrellas.

Con todos los juguetes, tías —nos dijo Mafe—: traslado en ambulancia BMW, jarabe de bienvenida, bar abierto de suero, visita guiada a la morgue y video de recuerdo.

Llegamos a la marcha y nos encantó ver la gente bien perchuda y güeliendo rico y con las camisetas estampadas nuevecitas y las banderas de satín: no se conseguía un pobre ni pa remedio.

Un señor nos dijo que él marchaba porque Petro pensaba quitar los santos óleos incluidos en el plan complementario de su epeese.

Y una señora nos aclaró que ella estaba protestando porque la reforma a la salú no tocaba la medecina prepaga, que abusa de la pobre clase media.

Ay, tías —dijo conteniendo un puchero—, la clase media llevamos del bulto con la salud prepagada porque mientras más viejos más pagamos… ¡precisamente cuando menos ganamos!

Qué pereza la medecina prepaga —dijo Tola—, porque uno se enferma como sea con tal de recuperar la plata. En cambio si uno es de EPS se mantiene aliviao pa no ir.

Un conocido mío tiene prepaga pero es muy alentao y una vez me dijo: qué dicha una enfermedá bien costosa pa haceles el gasto a esos agalludos.

Seguía llegando gente a la marcha uribista y uno de los organizadores nos dijo: tenemos que superar la concentración mamerta del ojibrotao comunista.

Tías, —nos dijo alguno— ¿a ustedes les parece bien que el gobierno maneje la plata de la salud, sabiendo lo corrupto que es? Esa platica no da un brinco.

A ver, mijito —le dijo Tola—, lo que necesitamos pa cambiar este país no es precisamente quitale funciones al gobierno por corruto sino más bien evitar que sea corruto.

No podemos seguir con la cantaleta que el gobierno no puede alministrar porque es corruto y que alministren los privaos, que no son ninguna perita en dulce que digamos.

Nosotras conocimos el difunto Seguro Social (se persina), que manejaba salú y pensiones, y era un escondedero tenebroso de mediocres y manilargos.

¿Habremos cambiao los colombianos esta maldinga mentalidá uñona? ¿Nos habrá servido de ejemplo el triste y solitario final de Samuel Moreno y el encierro de Uribito?

Dos jayanes que iban como volador sin palo pa presidentes pero se les metió que tenían que financiar sus campañas con plata corruta. Qué pesar.

Lo que está haciendo el presidente Petro es jugase el pellejo entregando el manejo de la plata de la salú al mismo gobierno y que no se la robe el gobierno mismo.

En esas apareció un tipo con una paloma de la paz en icopor y algunos marchantes se la tumbaron: ¡respetá, langaruto! ¿Cómo se te ocurre representar la paz con icopor si el icopor es la guerra a la naturaleza?

Nosotras calmamos la cosa y le dijimos al de la paloma: vea mijo, el icopor es un poliestireno hecho de un monómero cancerígeno que nunca jamás se descompone.

Cómo será de dañino el hijuemadre icopor que uno de los piores sicarios de Pablo Escobar era alias Icopor. ¡Carcule! Y los recicladores le hacen el fo.

Cuando por fin llegamos a la plaza los organizadores estaban repartiendo refrigerio… ¡en platos de icopor! Nosotras no quisimos recibir y salimos a buscar un tamal.

Ñapa: El ejercicio en las marchas es salú preventiva… gracias, presidente Petro.

Payola: No más comida en icopor, por favor… Den tamal con cuchara de cartón o madera.