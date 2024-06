Tola y Maruja dan ideas sobre cómo resolver el lío de la salud

Hoy le servimos al presidente Petro un desayuno con puras cosas que le ayuden a crecer el “folículo piloso”, o sea el pelo de la cocorota: romero y quina.

También le untamos un remedio casero que ayuda a salir pelo: rila de gallina… es maluquita la güelentina, pero Tavo jura taco que pal 20 de julio necesita la testa peluda.

Disculpá Tavo, pero la opinión pública no asimila que en medio de tanto merequetengue y vos atento a tu apariencia. Me quiero ver más pipiolo para la reelección, tías… y más piloso.

Bueno, dicen que la vanidá es tan ridícula que se debe perdonar -dije yo mientras le untaba más rila en el sembrío de pelo que ya muestra los primeros cogollos.

Dejemos ya ese tema, tías -dijo Tavo tapándose las ñatas-, yo lo que necesito es que hagamos una lluvia de ideas para resolver el chicharrón de Sura… ¿Qué hago, por Dios?

Nos parece Tavo que llegó la hora de concertar con el Indio Amazónico… En esta cuyuntura tenemos que ser imaginativos y volver a la medecina ancestral: el yagé nos salva.

Hay que sacar ya mismo un decreto convirtiendo al Indio Amazónico en EPS -dije yo aplicando otra capa de rila en las pelusas capilares-. Llegó la hora de los baños de ruda.

En la EPS del Indio Amazónico el triage consistiría en medile al paciente el aura pa ver cómo tiene los chakras y se le leería el bolsillo pa saber si el enfermo tiene con qué cancelar el copago.

Con la bola de cristal se adivinaría si el enfermo va estirar la pata, y de ser así se pasa diretamente al forense pa que lo remita de uán a la morgue y no congestione urgencias.

Después del triage el paciente pasaría a sala de espera hasta la luna nueva, y sería atendido por un yerbatero que le mediría la temperatura tocándole el cuello y le daría un bebedizo de cacao sabanero.

En caso de requerir operación, el paciente será remitido prioritario donde el beato José Gregorio Hernández, y si el asunto es de los ojos se encomienda a Santa Lucía.

También sería bueno concertar con la Iglesia pa que los templos se conviertan en IPS y se ofrezca el servicio de misas de sanación, promesas a Santa Marta y rogativas en Monserrate.

Si alguien consulta por un nacido se le remite a Bienestar Familiar, que también se encargaría de atender al niño que llevamos por dentro y las enfermedades güérfanas.

Ovio toca hacer medecina preventiva con campañas en las que se invite a la población a no serenase, no abrir la nevera acaloraos y no caminar descalzos.

El Indio podrá istalar sus propias clínicas, que tendrían nombres como Moringa IPS, NoniSalud, Clínica del Viento Encajao, Hospital del Mal de Ojo y el Chuchuguaza Health Care.

Hagamos un paréntesis: Tavo, ¿qué opinás pues de la atriz porno Stormy Daniels, la que hizo el canchis-canchis con Donal Tron, que dijo quizque con él pasó “los peores 90 segundos de mi vida”?

Todos los populistas de derecha son flojos en la cama, tías, y dejan la vieja empezada. Yo conozco uno de aquí que tampoco dura nada, con la disculpita dizque tiene que madrugar a pedir resultados.

Grafitis: “Trump is not only corrupt, but also bad dust”.

Ñapa: Tola fue novia de Olmedo López, pero terminaron porque ella le pidió una pruebita de amor y a Olmedo no le gusta entregar pruebas.

Ñapita: Ya no se podrá brindar ¡salud y pensión! sino ¡Arl!

Ñapota: El gobernador de Antioquia le nombró gerente a la “vaca”. Ajualá no pongan las subgerencias de ubre, cachos, panza, bonete, librillo y cuajar.

Gaza, 15 años tardaría recoger los escombros y más de 30 reconstruir.