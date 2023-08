Tola y Maruja desayunan con María Bukela Cabal

Hoy vino a desayunar la senadora María Bukela Cabal y le servimos lo que le gusta: tatacoa a las finas yerbas, escabeche de arpía y alacranes en su tinta.

Estaba de rechupete -dijo María Bukela mientras nos entregaba sendas camisetas de “Milei presidente”. ¿No les parece muy titino ese patilludo, tías?

Un lampo de hombre -comentó Tola-, parece cantante de baladas. ¿De casualidá es hijo de Sandro de América? Ah dicha ser argentina pa votar a ojo cerrao por ese tarrao.

Bueno tías, a lo que vinimos: necesito que me ayuden en algo, pero les ruego absoluta discreción: me quiero parecer a mi ídolo Milei y ustedes me tienen que alcahuetiar.

¿Parecerte? Pero si ya te parecés ideológicamente, querida -dije yo. Sí tía, pero me gustaría parecerme también físicamente: quiero tener patillas… pero sin tomar hormonas.

Llegates donde era, Bukelita -dijo Tola-. Tenemos la fórmula pa que te salga barba: rila de gallina. Así fue como les nació bozo y pelo en pecho a los hombres de la casa.

¿Rila de gallina? ¡Gas! -dijo María Bukela conteniendo una arcada, pero eran tantas sus ganas de ser como el chalao Milei que nos dijo: procedan, tías.

Fortunadamente Tola y yo tenemos un corral de gallinas en el Palacio de Nariño. Son apenas cinco cursientas que nos alegran las mañanas con sus cacareos y su escarbadera y sus güevos tibiecitos.

Fuimos por la rila y le untamos en las quijadas a María Bukela, mientras ella se quejaba de la güelentina, pero sus ansias de ser como el destornillao Milei pudieron más.

Ole Bukelita, ¿y vos por qué almirás tanto a ese desequilibrao? -le dijo Tola embadurnándola de caca de gumarra-. Dicen que Milei está más loco que una cabra con balaca.

Milei tiene unas propuestas fabulosas, tías, por ejemplo la venta libre de órganos humanos. ¿Ustedes se imaginan que el Presidente Eterno pudiera vender su corazón grande o uno de sus tres huevitos?

O que Vicky Dávila pudiera vender su vesícula biliar, con esa bilis tan espesa. O que el senador Alex Flórez pudiera vender sus riñones para evitar inconvenientes.

O que el fiscal pudiera vender su cuero cabelludo. O que Funestor Humberto Martínez pudiera vender sus hígados… pues, si tuviera. O que Petro pudiera vender su reloj biológico, aunque se atrase.

Otra propuesta magnífica de Patillas es que uno pueda vender los hijos: ¿se figuran que Petro pudiera vender a Nicolás, digamos al doctor Sarmiento Ángulo o al Hombre Malboro?

O que Óscar Iván le pueda vender su hijo a Odebrecht… Libre mercado, esa es la economía de Milei: que seamos libres de comprar y vender lo que sea, pero que tengamos libertad, carajo.

Oites María Bukela, el chiflao Milei defiende vender órganos humanos quizque porque uno es dueño de su cuerpo, pero está contra la interrución del embarazo quizque porque apaga una vida, y está a favor de las armas pa que se maten ya crecidos.

¡Fo!, esta rila tan fétida me tiene mariada -cambió de tema María Bukela-. Otra ventaja de Milei es su demostrada inteligencia: es soltero y sin hijos.

Y tiene una parte humana muy bonita: el perro se le murió y lo hizo clonar en cuatro perros. Y hace rituales de espiritismo para hablar con su difunto perro, que le dice que su misión es salvar Argentina.

Y aunque detesta las drogas, Milei las quiere legalizar porque la gente debe ser libre de fumar o no fumar, de esnifar o no esnifar, de soplar o no soplar… y le parece que los carteles de la droga son libre empresa.

No friegue -esclamó Tola-, alguien como ese lunático es la presidenta que necesita Colombia…una mujer bien libertaria, que se deje las patillas ¡carajo!