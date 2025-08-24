No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tola y Maruja despiertan a Petro y lo invitan a buscar la recompensa por Maduro

24 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

Presidente Petro, ¡dispierte! ¡dispierte! que ya son casi las 3 de la tarde -le dijo Tola jalándole la cobija de tigre y quitándole el osito de peluche con el que duerme.

Gustavo se levantó con los ojos hinchaos de dormir, se sentó en la cama con la modorra enterita y se quedó un rato mirando lelo las arrastraderas y bostezando.

Eso le pasa por trasnochar tanto pegao del berriondo cedular trinando carajadas -le dije untándole saliva en los ojos pa que se terminara de espabilar-. Venga y se toma un tintico.

Oiga pues Tavo -le dijo Tola componiéndole el cuello de la piyama-, anoche no pudimos pegar el ojo pensando en la ideota que se...

Tola y Maruja

Por Tola y Maruja

