Tola y Maruja diagnostican al presidente Petro

El presidente Petro nos llamó a su despacho y nos dijo: Tías, necesito que me consigan una cita en la EPS para hacerme el examen médico que pide la oposición.

Toda la mañana nos pegamos del teléfono y nos dieron cita pal 2024, y el esamen sicológico quedó pal 2026, pero que llamemos en el 2025 por si alguno cancela.

No tías, necesito ese examen antes de las votaciones -nos dijo el presidente. Pues entonces tocó que te lo hagamos nosotras, Tavo -dijo Tola, que se cree curandera ancestral.

¿Y ustedes sí saben, tías? Puuu, avimaría Tavo, yo le hago los chequeos médicos a mi marido Ananías. Hace nada le revisé la próstata y me fue súper… Lo único maluco es que se me quedó el anillo.

Bueno tías, me pongo en sus manos -dijo Petro quitándose la camisa-. Aquí está mi historia clínica. Tola leyó: carranchil cuando chiquito y coronavirus en la pandemia.

¿Enfermedades en la familia? -preguntó la galena Tola. El comunismo -dijo Petro-, todos tenemos ese virus. Y mi hijo Nicolás, que resultó enfermo por la plata.

Tola le puso un palito en la lengua y le dijo: Diga A. Y Petro dijo: Ahhh… fiscal pa marrullero… Ahhh empresarios pa encerrones… Ahhh Uribe pa jodido.

Con la linterna del cedular le miramos los oídos y le hicimos prueba de audición: ¿Estás oyendo los reclamos de los gremios? ¿Lográs oír el clamor de la gente que te pide no peliar con la lonchera?¿Te llega el sonido de la chumbimba de la guerrilla?

Enseguida le revisamos las vistas y le pusimos letreros en la paré: ¿Qué dice aquí? -le preguntó Tola. Odebrecht. ¿Y en la letra más chiquita? Funestor Humberto.

Le medimos la tensión y lo notamos tensionao, pero nos dijo que es por una serie que está viendo en Neflis, que es de pura tensión: la historia de unas grandes EPS que se quedan sin plata.

Le sacamos una muestra de sangre y vimos que no era azul sino de un rojo rojísimo, como el rojo del M-19, el mismo rojo de la cajetilla de Malboro… rojo bolchevique.

Tenés los triglicerios disparaos, Tavo -dijo la facultativa Tola-. Te voy a mandar una dieta orgánica, pero no comprés la comida donde la compra Isabel Zuleta, porque te arruinás.

Seguidamente le pedimos una muestra de orina y Tola la auscultó y dijo que estaba en ótimas condiciones: tiene un color de güisky escocés muy bonito, se le nota el buqué.

Presidente, tenemos que hacele una pregunta que es chocante pero toca: ¿consume sustancias lucinógenas que lo ponen a ver trenes elevaos de Buenaventura a Barranquilla?

Bueno Tavo, físicamente estás al peluche: los ojos brotaos normales, no te tiembla la mano pa tuitiar, das del cuerpo bollos íntegros… Vamos entonces con tu salú mental.

Gustavo, ¿qué sentís por esos empresarios que aplaudieron de pie al fiscal (presidenciable) que caturó a tu hijo en la madrugada, filmando a su esposa semidesnuda y embarazada?

Tías, como diría el cantante Julio Jaramillo: No me toquen ese vals…-dijo el presidente Petro con una lágrima asomada que no pudo contener.

Sigamos con el esamen mental: Gustavo, si Zulema Jattin te dice que Uribe sabía que los paramilitares lo apoyaron en sus dos triunfos eletorales, ¿qué le dirías al expresidente?

Le diría: doctor Uribe, por la paz de su conciencia y la paz de Colombia, pida cupo en la JEP. ¡Estás loco Gustavo! Cómo se te ocurre. ¡Estás más corrido que Milei!

Tavo -dije dando por concluida la consulta-, el mero hecho de querer ser presidente de Colombia habla muy mal de tu salú mental. ¡Reprobao!

Payola: “50 maneras de identificar a un corrupto ¡y no darle el voto!”, libro del caricaturista Diego. Aquí: rb.gy/tgda0