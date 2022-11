Tola y Maruja discuten la reforma tributaria con Petro

Hoy le dimos al presidente Petro un desayuno con puros alimentos que se salvaron de la reforma tributaria: pan con miel, obleas con arequipe, bocadillo y aguapanela.

Gustavo estaba güete, pues le aprobaron la reforma tributaria y la ley de paz total. Ole Tavo —le dijo Tola sirviéndole una bebida de yantén pa bajar todo ese dulce—, ¿al fin qué le tuvites que dar a César Gaviria pa que te aprobara la bendita reforma?

Petro miró pensativo con sus ojitos de batracio en tomatera y se quedó mutis. Contá pues, ole —insistió Tola—. Eh, no fregués Tavo, qué pereza la gente que guarda secretos.

¿Le dites mermelada, cierto Tavo? —le piqué la lengua. Cómo se le ocurre, tía —brincó Petro—, usted sabe perfectamente que mi gobierno está contra el azúcar ultraprocesada... sí le voy a dar puestos a Gaviria, pero bajos en calorías.

Pues nosotras te queremos agradecer Tavo que no le pusites impuestos a las iglesias porque el cura de nuestra parroquia, el padre Celestino, nos alvirtió que si le chantaban impuestos él subía la limorna mínima a un dólar.

Esa discusión del impuesto a las iglesias como que estuvo muy bochinchuda, ¿cierto Tavo?, quizque hasta el senador Antonio Zabaraín denunció que el Diablo estaba haciendo lobby.

Les voy a confesar una cosa, tías: yo personalmente dejé que se hundiera el impuesto a las iglesias porque me figuré las protestas tan berracas de los evangélicos, todos armaos de parlantes y panderetas.

¿Y por qué gracia le pusites impuesto a las hostias de la eucaristía, Tavo por Dios? Pues porque son ultraprocesadas, tías, y además tienen gluten. La idea es que mejor usen obleas... o arepitas de maíz.

La reforma tiene un componente nacionalista, tías: que volvamos a comprar productos colombianos, que la gente vuelva a los tenis Panam, a los bluyines El Roble, las camisas Carrel, el dril Coltejer, los cachacos Valher, el paño Vicuña...

¿Y por qué el impuesto a las compotas de los niños, Tavo? Muy sencillo, tías: de los piores problemas del mundo es que ya somos muchos, entonces las compotas caras hacen pensar dos veces antes de tener buchones.

El impuesto a los textiles importados también tiene un fin, pero estético: que las mujeres evangélicas no puedan hacer las faldas tan largas. También hacía falta el impuesto de rodamiento a las procesiones.

Tavo, la gente está muy bejuca por el impuesto a las empanadas. Ahí sí nos equivocamos, tías: debió ser al ají, porque mucha gente no come empanadas con ají sino ají con empanadas.

¿Y el impuesto a la natilla y los buñuelos qué pitos toca, Tavo? Ustedes saben tías que esas golosinas encogen la ropa.

También muy mal hecho que haigan gravao las hormigas culonas porque ya los pobres no vamos a poder comer hormigas y nos tocará jartar cucarrones o grajos o quién sabe qué.

Oites Tavo, una cosa que no me convence de la reforma tributaria es la cárcel pa los evasores, porque entonces no solo no pagan impuestos sino que resultamos manteniéndolos de cuenta de nuestros impuestos. ¡Valiente gracia!

Yo tampoco comulgo con eso —dije yo—, me parece que los evasores deben recibir un castigo ejemplar: que estudien contaduría.

Ole Tavo, antes que se nos olvide te queremos pedir un gran plis: desautorizá las marchas a tu favor... en este momento cualesquier marcha en pro o en contra tuya son puras ganas de joder. ¡Volvámonos serios pues!

Grafitis: El gran ultraprocesado es Álvaro Uribe.

Ñapa: El furbolista James Rodríguez puso un café, y quizque uno parao en la barra paga menos, pero sentao en la banca es más caro.

Payola: “Tola y Maruja por el güeco, la comedia del sueño americano”. Metete a boletaenmano.com