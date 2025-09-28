Tola y Maruja evalúan con Petro su discurso en la ONU

Resume e infórmame rápido

Después del discurso del presidente Petro en la ONU salimos con la delegación del gobierno a dar un vueltón por el Central Par y después comer el tradicional perro caliente con mostaza y cebolla hervida de la Quinta Avenida.

Mientras los lambones de la comitiva le sobaban el saco a Petro y lo felicitaban por “esa intervención tan excelente”, nosotras le dijimos lo que pensamos: que su discurso fue como un güevo de gallina en medio del nido: un poquito de proteína rodeada de mucha paja.

Sí Tavo, tu discurso tuvo cosas buenas, pa qué, como fue la cantada de tabla a Trump y su facismo ordinario, la denuncia del genocidio del criminal Matanyau, la defensa de las energías limpias… pero caítes en la repetición de la repetidera y te volvites cansón.

Mientras tu discurso duró 40 minutos el de Lula duró 17, lo mismo que duraron los de Milei y Bukele, y 20 duró el de Boric. ¿Qué tenías vos más inteligente pa decir que Lula y Boric?

Tiene razón Tola -intervine yo-, ¿no te has preguntao Gustavo Francisco por qué durante tu discurso en el salón de la ONU práticamente espantaban? Porque no podés negar que estaba más vacío que un mitin de Viqui Dávila.

Vio presidente -brincó uno de los lambones-, yo les dije que trajéramos buses del Cauca… Claro que aquí los refrigerios son en dólares.

La gente se salió porque ya te conocen, Tavo, porque saben que vos te engolosinás con la palabra y se te sale el emperadorcito que quiere ser líder mundial y mesías del Universo.

¿Por qué no llevates un discurso escrito de 15 o 20 minutos bien jalao, en el que te centraras en el principal problema de Colombia en el concierto mundial: la legalización de la cocaína?

Hubieras quedao como un príncipe, Tavo, y serías el líder global de una cosa concreta: la lucha contra la guerra inútil al narcotráfico, que solamente beneficia a esos “mafiosos de ojos azules vecinos de Trump”.

Y otra cosa, Tavo -le dijo Tola componiéndole el cuello de la camisa y limpiándole con saliva un mugresito en la cumbamba-, ¿qué fue esa pendejada de que ajualá el socialismo de Estalin se hubiera regao?

No fregués, Gustavo, a Estalin no lo defienden ni los rusos más bolcheviques… Al lao de la belleza de Estalin los criminales que subís a tarima son unos candorosos Boy Scouts.

Estalin es un Hitler con el bigote completo, Tavo bendito… mató más gente que el Holocausto, estranguló de hambre a su pueblo… y no hizo falsos positivos porque mi Dios es muy grande.

Y mientras caminábamos por el Central Par vimos por allá acostao en una banca a un indulgente, un habitante de la calle que estaba cantando “Ayyy qué bonita que es la vida”.

Es un colombiano -dijo Petro muy seguro-…porque alguien tan llevado y tan contento tiene que ser colombiano… vengan tías saludemos al compatriota.

Nos arrimamos al limornero, que güelía a lo que güele la UNGRD, y nos dijo que trabajó limpiando baños pero que cuando empezaron a perseguir migrantes se tiró a la calle, y que se ha salvao de la deportación porque “a los tombos les da guácala tocarme”.

Venga para Colombia, camarada -le dijo Petro abrazándolo-, le voy a ordenar a Benedetti que me le consiga un diploma bien chévere en la Fundación San José.

Al oír esto, llamamos aparte al presidente: Tavo, a nosotras también nos gustaría un diploma de contadoras… Petro nos miró con sus pepas de batracio enguayabao y preguntó burlón: ¿contadoras de chismes?

Ñapa: Ya unos petristas bautizaron al hijo Brayan Stalin.

Ñapita: Trump no les ha tirado la primera bomba y ya Venezuela está temblando.

Gaza, no te olvidamos.