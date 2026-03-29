Tola y Maruja explican su ingreso a la campaña de Clara López

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CANDIDATOS SE REFUERZAN PARA DESPUÉS DE SEMANA SANTA: Las politólogas Tola y Maruja entran a la campaña de Clara López. Se mueve la cosa política.

-Tías, ¿por qué las llamó la candidata Clara?

-Gracias Julito por esta oportunidá. La dotora Clara Eugenia López Obregón nos contó que mientras se calentaba los pieses al sol se le vino a la cabeza que a su campaña le hacía falta sangre nueva.

-Tías, tengo entendido que con la candidata las une una vieja amistad.

-Avi María, nosotras conocemos a Clarita desde… Uff… creo que fue en la primera pandemia. ¿Vos te acordás, Tola?

-Ve Maruja, si no estoy mal la conocimos de novia de Álvaro Uribe.

-Tías, no charlen tan pesado… ¿Clarita y Uribe fueron novios?

-Puuu… y se querían demasiao. Lástima que la cosa no funcionó porque Clarita le pidió a Albaricoque una prueba de amor y a Uribe no le gusta dejar pruebas.

-Tías, no podemos tapar con un dedo que la doctora López Obregón tiene un infeliz 0,3 por ciento en las encuestas. ¿Cómo revertir esa tendencia?

-Precisamente le aconsejamos a Clarita hacer coalición con el margen de error, que es del 3 %, así quedaríamos con un 3,3 %, lo que nos pondría empatando con Claudia y Fajardo.

-A propósito del candidato Fajardo, ¿han pensado recomendarle a Clara López que anuncie su gabinete?

-Mi Dios le pague por la pregunta Julito… Sí señor, le propusimos y a ella le pareció una idea la berriondera y ya cuadró con el dotor Álvaro Leyva pa que sea su canciller (falta sino notificale en la tumba) y con misiá Regina 11 pa que sea su ministra de Trasporte.

-¿Regina 11 la famosa bruja que también fue candidata presidencial?

-Tenemos que aprovechar su esperiencia en trasporte aero-escobal y que capacite a las mujeres trabajadoras pa que aprendan a conducir escoba y se salven de los tacos y del abejorreo en Trasmileño.

-Tías, ya que tocan el tema, ¿a ustedes las ha acosado algún hombre?

-Lamentablemente sí: un tipo no hace sino llamanos diario a decinos que nos pasemos pa onde él, que nos tiene quizque un plan muy galleta: un vendedor de Claro.

-Tías, ustedes tan godas, ¿cómo resultaron en la campaña de una izquierdista?

-Julito, las ideas de izquierda en la tercera edá son muy distintas a las ideas de izquierda en la primera infancia… Uno viejo tira más pal ideario conservador, y por eso le estamos recomendando a la dotora Clarita que mejor se meta al Partido Conservador, que le queda cerquita de la casa y se puede ir caminando.

-Tías, falta poco para la primera vuelta, ¿cuál plan de choque tienen para subir urgente en las encuestas?

-Tenemos varias propuestas: una es cambiale el nombre a nuestro partido Esperanza Democrática por Esperanza Gómez, lo que nos jalaría el voto masculino.

-Tías, seguro sus votantes serán mayoritariamente de la tercera edad, ¿qué le prometen a esta población?

-Pa las mujeres tenemos un programa muy titino: les pagaríamos a los jóvenes pandilleros un millón mensual pa que no delincan y mejor trabajen saliendo a la calle a decile piropos a las mujeres mayores de 60.

-Maruja, me encanta eso porque un buen piropo te arregla el día.

-Total… que te digan: “Quién fuera bizco pa verte dos veces”… no tiene precio.

-Y pa los cuchitos, en vez de dales un susidio mensual de $230.000 les daremos de una sola tacada 20 millones a cada uno pa que se los gaste en lo que le dé la bendita gana: si quiere ser suggar daddy, que cachonee tranquilo… y cuando se gaste el último centavo tendrá derecho a la eutanasia completamente gratis.

Ay, Gaza.

Payola. Tola y Maruja en “Votar y Reír, cómo alegar de política en familia”. Mero Bar, Medellín: eticketablanca.com