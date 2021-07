Tola y Maruja hablan de Cuba con Juanes

Hoy vino a desayunar el cantante Juanes, invitao por el presidente Duque pa que nos ayude a redatar una declaración pidiendo que el Gobierno de Cuba respete la protesta.

Pal desayuno le teníamos piza jaguayana, porque Ivancito insistió que es lo que le gusta a Juanes, pero nosotras sabíamos que era pa él pegase, porque eso sí: pa jartar comida chatarra está solo.

Cuando llegó Juanes, tan mechudo y barbao que parecía un náufrago, lo primero que le dijo Tola fue: Juan Esteban, los peluqueros también comen, parce. Hágase motilar mijo pa que se le refresque la cocorota.

Dejá de fregar, Tola -dije yo acariciando las greñas de Juanes-, a mí me parece que se ve divino este petacón: haga de cuenta Jesucristo recién bañao.

En esas apareció la vice Martica, que venía de hablar en la ONU, donde dijo que los muertos en las protestas los mataron los vándalos... y se quedó muy campante.

Llegó el domicilio de piza, que resultaron ser dos porque Ivanchito pidió pa él una estra grande de anchoas, salami, cábano, tocineta, chorizo, maicitos y guacamole.

Figúrense que en el aeropuerto se me arrimó un ejecutivo de Netflix y me ofreció una millonada por los derechos sobre los mercenarios colombianos en Haití -contó Martica.

Esa serie sería un machete -dijo Tola repartiendo los triángulos de piza-, porque tiene ación, suspenso, misterio... y sorpresas, como las fotos donde salen dirigentes del Centro Democrático con uno de los reclutadores de los manicidas.

¿Qué te parece pues lo de Cuba, Juanes? -cambió de tema Iván-. ¿Cierto que es el colmo que el Gobierno responda con represión los justos reclamos del pípol?

¡El comunismo es una mierda! -esclamó Juanes mientras se limpiaba un chorriao de piña en la camisa negra-. El comunismo es un sistema económico donde todos tienen derecho a todo pero no hay nada.

Pero Juanes -dije yo, que cuando tocan a Cuba se me salta lo mamerta-, en el capitalismo hay de todo pero la mayoría no tiene con qué.

Juanes, mijo, hay que tener en cuenta que la pobre Cuba viene padeciendo un bloqueo inhumano hace siglos -dijo Tola con pesar-, y que se puso pior en la peste.

Culpa de la dictadura cubana, que no permite elecciones libres -dijo Juanes categórico-. ¿Ustedes sabían tías que en Cuba hay un solo partido?

¿Un mero partido? Veee, tan bueno pa ellos: aquí en Colombia que nos tenemos que chupar 30 y pico de partidos, y todos divididos -dijo Tola-. Ole Juanes, ¿y es cierto que en Cuba no hay sino un canal de televisión?

Qué envidia -suspiré yo-, en el capitalismo hay tantos canales y Neflis y Amazon y HBO y Yutú, y ofrecen tanta carajada que uno se la pasa es buscando y a la final no ve ni mu.

Dejen de romantizar la dictadura cubana, tías, que ha sido muy dañina: ¿no se acuerdan cuando el Che fusilaba mariposos? ¿Se les olvida que Fidel entrenaba y armaba a los guerrilleros colombianos? ¿Borraron casete de cuando los Castro encanaban poetas?

Tola cogió un pedazo de piza pa dáselo al chofer de Martica, pero ella no dejó: No tía, están contaos. Tranquila, yo le doy el mío -dijo Tola-. No señora, me los enseña mal -dijo Martica.

Juanes, yo te quiero pedir un favor -dijo Ivancito embutiéndose los bordes de piza que dejamos todos-: vos que sabés de derechos de autor, necesito que me asesorés pa demandar al presidente de Cuba.

Es que ese vergajo me está copiando todo -siguió Iván, recogiendo las migajitas de piña-: dice que las protestas son un complot, que los manifestantes son terroristas, que es un estallido de creatividad...

Payola: Muy entretenido el libro “Gabo+8” de don Guillermo Angulo.