Tola Y Maruja hacen ajustes al pesebre que ordenó el presidente Petro

Armamos el pesebre del Palacio de Nariño con unas pequeñas variaciones que ordenó el presidente Petro: los dos reyes magos blanquitos-esclavistas los cambiamos por dos indios vulnerables.

Pusimos una oveja afrodescendiente y una trans… y entre los pastores de Belén predomina un familiar acento estranjero (eufemismo pa no decir venezolano).

En medio de las casitas de cartón y paja sobresalen la torrecita de la iglesia y un local con un letrerito luminoso: Universidá San José, hágase profesional en un santiamén.

Mientras estamos en este bololoy Maruja me propone que juguemos a decir “mi pesebre es tan colombiano que…”, hasta la primera que no tope qué decir. Y apostamos un buñuelo.

Hágale pues Tola, empiezo yo: Mi pesebre es tan colombiano que los reyes magos están varados en un cierre de vía que hicieron los de la minga.

Mi pesebre es tan colombiano que los pastores tiraron pólvora y quemaron el pesebre.

Mi pesebre es tan colombiano que San José se fue y dejó a María madre soltera cabeza de familia.

Mi pesebre es tan colombiano que los reyes magos pidieron el incienso, la mirra y el oro por Temu… y tal vez no les llegue a tiempo.

Mi pesebre es tan colombiano que casi cien pastores están recogiendo firmas.

Mi pesebre es tan colombiano que el lago de los cisnes está concesionado para fracking.

Mi pesebre es tan colombiano que la Virgen le dice “mor” a San José.

Mi pesebre es tan colombiano que el Niño se llama Brayan de Jesús.

Mi pesebre es tan colombiano que los reyes magos van en moto tasi.

Mi pesebre es tan colombiano que en la placa-huella que lleva a Belén hubo sobre costos.

Mi pesebre es tan colombiano que la Sagrada Familia está dividida: la Virgen vota por De la Espriella, San José por Cepeda y el Espíritu Santo por Fajardo.

Mi pesebre es tan colombiano que la Virgen llegó con los dolores de parto a la EPS de Belén y le dieron cita pa Semana Santa.

Mi pesebre es tan colombiano que cuando los pastores de Belén cantaron Tutaina les cayó Sayco.

Mi pesebre es tan colombiano que Donaltrón lo quiere bombardiar.

Mi pesebre es tan colombiano que el rey Herodes tiene varios procesos en la Comisión de Acusación… y no avanzan.

Mi pesebre es tan colombiano que, sin nacer, el Niño Jesús ya se quemó con pólvora.

Mi pesebre es tan colombiano que quedó empezado y va rumbo a elefante blanco.

Mi pesebre es tan colombiano que está amenazado.

Mi pesebre es tan colombiano que está nadando en coca.

Mi pesebre es tan colombiano que tampoco suena Francia Márquez.

Mi pesebre es tan colombiano que está en la Lista Clinton.

Mi pesebre es tan colombiano que el oro que lleva el rey mago es de mina ilegal, la mirra es chiviada y el incienso es chino.

Mi pesebre es tan colombiano que no tiene licencia ambiental.

Mi pesebre es tan colombiano que la mula salió en Alerta Aeropuerto.

Mi pesebre es tan colombiano que le ofreció asilo a Maduro.

Mi pesebre es tan colombiano que está en un lote de invasión y las bandas “vacunaron” a San José.

Mi pesebre es tan colombiano que los camellos dijeron “por allá no voy”.

Mi pesebre es tan colombiano que la luz es de contrabando.

Mi pesebre es tan colombiano que la mayoría de las ovejas son descarriadas.

Mi pesebre es tan colombiano que el Niño Jesús fue reclutado por la guerrilla.

Ñapa: Maduro adelantó el 2026 pues quiere entregar rápido el poder.

Ñapita: Carlos Carrillo no quiso prestar su barba pa reemplazar el musgo.

Mi pesebre es tan colombiano que ya se olvidó de Gaza.

Payola: Vamos a rezar la novena de aguinaldos en redes: Tolaymaruja.oficial… ¡Upa pues!