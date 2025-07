Tola y Maruja imaginan el país si Petro se queda 20 años en el poder

Resume e infórmame rápido

Hoy le dimos al pastor Saade un desayuno que lo vuelve místico: cordero de Dios en vino de consagrar… y se lo zampó con esa dentadura que nos recuerda la película Tiburón.

~~~

Pastor, necesitamos un gran favor suyo -le dijo Tola dándole un palillo de dientes-: que nos ayude a conseguir la cita del pasaporte.

~~~

¿Ya probaron solicitarla por teléfono, tías? -dijo el pastor hurgando entre sus muelas las fibras del cordero-. Pues claro pastor, hemos briegao a todas horas… y nanay cucas.

~~~

¿Por qué están tasando los pasaportes? -pregunté yo-. Me recuerda una vecina que tenía una tiendita pichurria que atendía por la ventana y diario surtía 10 rollos rojos. Una vez fui a comprar 6 rollos y tenía solamente 4, y me vendió apenas 2 quizque pa no quedarse sin surtido.

~~~

Pastor, ¿cuál es la idea del gobierno con la crisis de los pasaportes? Que viajen por Colombia, tías, que conozcan su país, que disfruten sus peajes… eh, sus paisajes.

~~~

Este país es divino, tías -siguió el pastor como en éstasis-. A Colombia no la dañan sino el Congreso, los medios de comunicación, la Registraduría, la prohibición de la reelección y la falta de una constituyente.

~~~

Ole pastor, a propósito de reeleción, ¿cuál es el embeleco suyo de que Petro se quede 20 años en la presidencia? Obvio, tías: cuatro años es muy poquito para refundir… eh, refundar la patria. ¡Para el chu-chu-chú total!

~~~

Pastor, la gente dice que hasta estarían dispuestos a soportar a Petro 20 años en el poder junto a Benedetti, pero que sí les da cutu cutu que se quede usté también.

~~~

Yo no me alcanzo a imaginar a Petrosky 20 años montao, por Dios y por la Virgen -dijo Tola con desaliento-. ¿Cuántas estiradas de cuero nos tocaría presenciar? ¿Se le brotarán más los ojos? ¿Le crecerá el pelo por fin?.

~~~

Dejá la bulla Tola bendita que yo me pongo a imaginarme un periodo tan largo de Petro y me da dolor de estómago de sólo pensar que veríamos envejecer a Jólman Morris en Rtvc… y pa eso que los bonitos envejecen como tías.

~~~

Nos tocaría ver a Nicolás Petro esperando el juicio, a Carlos Ramón González de embajador en Nicaragua, a Olmedo indultao y de consejero anticorrupción, a Benedetti rehabilitao y de zar antidrogas, a Laura Sarabiada con su libro best seller Me pica la lengua, a Gustavo Bolívar en el esilio…

~~~

Y si pa acabar de ajustar también dejan 20 años a Donaltrón… ¡Chupe y me deja! ¿Vieron la caricatura de Mheo? Nuestro embajador en Guásinton le dice a Donaltrón: “Saludes del presidente Petro, que lo quiere mucho”.

~~~

Una inquietú, pastor. ¿Cuáles serían los medios de comunicación que cerraría? Es pa pedile el gran favor que El Espectador lo cierre de último… no nos deje sin coloca.

~~~

Pastor, tenemos estas dudas sobre el cierre de medios: ¿El nuevo diretor de la revista Semana sería Daniel Mendoza, el de Matarife? ¿Al diario El Tiempo llegaría Levy Rincón? ¿En RCN aterrizaría Wally?

~~~

Pastor, dicen que sumercé es un pastor chiviao, que no tiene iglesia, que ningún evangélico lo distingue… que no tiene empastada la revista Atalaya.

~~~

¿Y por qué quiere cerrar el Congreso, pastor? No parece buena idea. ¿No es preferible tener reunidos a los políticos en el Capitolio y no por ahí sueltos?

~~~

Bueno pastor, ¿nos va ayudar con el pasaporte o no?

Miren tías, el pasaporte es cosa de ricos para ir a Miami a rajar de Petro… Ustedes no lo necesitan, los pobres tiran trocha por el Darién.

Ñapa: Va a ser tan difícil votar en el 2026 que vamos a dar gracias si Petro no hace elecciones

