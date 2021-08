Tola y Maruja invitan a desayunar a los medallistas olímpicos colombianos

Hoy hicimos un desayuno especial pa celebrar que solamente nos falta un año pa desocupar la Casa de Nari y que el presidente Duque vuelva al anonimato, del que nunca debió salir.

Nos acompañaron los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Lorena Arenas, Luis Mosquera, Carlos Ramírez, Anthony Zambrano y Yuberjen Martínez, al que le robaron la presea.

En el desayuno los deportistas alabaron la tranquilidá de Japón y estaban almiraos de que durante las olimpiadas no hubo por allá ni un líder social asesinao. Y que uno puede caminar de noche, sacar el cedular en la calle y retirar tranquilo plata del cajero. ¡Increíble!

También contaron que en Japón la comida es muy rara: que desayunan un tal natto, que es soya fermentada con un bacilo, que güele a puro sótano del infierno, y que a la rellena le dicen suchi.

Quizque en Japón sí conservan la corrución en sus justas proporciones, y que si un chanchullero se pasa de la tajada del 10 % lo obligan a que se haga el teriyaki... Eh, digo el jarakiri.

Son muy extraños los japoneses —dijo Yuberjen el bosiador—, allá el fiscal, el procurador, el contralor y el defensor del Pueblo son independientes del gobierno... ¡Gente pa rara!

Ole Yuber, tan miserables esos jueces que te robaron la pelea —dije yo. Sí tía, me dio mucha piedra porque yo le migué duro al japonés... ¿si vieron que le dejé los ojos rasgaos?

Otra cosa que me llamó la atención de los japoneses —dijo Anthony, el de los 400 metros— es que cuando pagan y les devuelven no cuentan la devuelta... Tan distinto aquí, que revisamos los billetes a trasluz.

Es una cultura muy distinta —dijo Carlos Ramírez, el bicicrosista—: los japoneses nunca dicen no, les parece parte de mala educación... Allá hubiera ganao sobrao el Sí a la paz.

Los japoneses le tienen agüero al número 4, porque se pronuncia muy parecido a la palabra “muerte” —aportó Luis Mosquera, el halterofilio—. Haga de cuenta el miedo que le tenemos los colombianos al 6.402.

A mí me pasó un cacharro en el metro —contó Mariana—: un japonés se durmió al lado mío y me puso la cabeza en el hombro. Entonces me explicaron que es normal, y que si te babea es que le caíste súper.

Allá es de mal gusto comer caminando —dijo Lorena—. Y marchando, pior. Ah, como es de bueno uno por la calle jartándose una empanada y echándole ají —opinó Yuber—. Y con una Ponymalta en el sobaco.

Otra costumbre de los japoneses es que cuando hacen visita llevan regalo —dijo Anthony. ¿Ah sí? —reviró Tola—, pero a ustedes no se les pegó esa costumbre, porque llegaron aquí manivacíos.

En fin, nos cayeron muy bien estos petacones medallistas, muchachos humildes que a punta de aguapanela y berraquera sacaron la cara por Colombia. Entonces les dijimos que se quedaran pa almorzar.

Tola organizó: Vea Anthony, hágame el favor y va a la carrerita a la tienda y me trae un sobre de Triguisar. Y usté Marianita coja la bicicleta y vuele a Paloquemao por el revuelto. Carlos la acompaña.

Y mientras ellos hacían los mandaos, Tola puso a Luis el pesista a que nos alzara la nevera pa barrer por debajo y a Yuberjen lo puso a quebrar corozos con el puño. Y sumercé Lorenita péguese una recostada, mijita, que marchar 20 kilómetros lo debe dejar a uno de UCI.

Nos pusimos a comadriar con Lorena y Tola le preguntó que si uno puede praticar marcha en una marcha de protesta.

Grafitis: ¡Cuándo será el próximo 7 de agosto para empezar a olvidar este gobierno!

Ñapa: Juan Guaidó sería el presidente interino del Nuevo Liberalismo.