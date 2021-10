El presidente Duque anda de viaje (y seguirá de viaje porque ni bobo que fuera) y nos encomendó organizar un desayuno con glorias del deporte pa que integren las listas del Centro Democrático en las votaciones de Ojo con el 22.

Invitamos a Cochise (ciclista), el Japi Lora y Pambelé (boseadores), Jelmu Belingró (tirador), Ximena Restrepo (atleta), Juan Pablo Montoya (automovilista), Fabiola Zuluaga (tenista), el Tino Asprilla y Eduardo Pimentel (furbolistas) y la Chechi Baena (patinadora).

No les contamos pa qué era pa que no se fueran a quitar, sino que les dijimos que era un homenaje y que entre los asistentes íbamos a rifar tres cruces de Boyacá.

Mil gracias por venir -los saludó Tola-, el presidente Uribe les manda un abrazo y que no vino pa no perfudicalos con su compañía, pues en las encuestas va p’abajo como volador sin palo.

Bueno, ya sabrán que el berriondo Partido de la U nos cogió ventaja fichando a Catarin Ibargüen pal Congreso -siguió Tola-, entonces queremos que ustedes nos honren con su presencia en las listas uribistas.

Cochise levantó la mano y le dimos la palabra: Tías, dejé la bicicleta afuera, ¿no hay peligro? Es mejor que salga y la amarre, Martín Emilio -dije yo-, porque por ahí pasa mucho congresista y uno no sabe.

Enseguida habló el Tino: Ey, cuchas, hacer política a palo seco no aguanta... si se les enreda cualesquier cuncho de güisqui sería la verga. Pambelé alzó la mano: ¡Adhiero! Y Pimentel se solidarizó.

Nos encantaría que la lista al Senado la encabece don Jelmu Belingró -dijo Tola-, por ser campeón de tiro y puede tener más acetación entre los uribistas porque plomo es lo que viene.

Don Jelmu levantó la mano y dijo que esa no era precisamente su especialidá, que lo suyo era el tiro deportivo. ¿Pero sumercé le dispara solamente al blanco o también a lo que se mueva? -preguntó Tola.

Yo no veo cómo encajo aquí, tías -reventó sin mecha Ximena Restrepo-. No tengo idea de política ni sé cómo funcionan las leyes... ni me interesa. Les agradecería que me pidan el Uber.

Pero Ximenita -la atajó Tola-, si a eso vamos entonces Manguito no hubiera sido senador. Y si no querés ser congresista, tranqui, vos nos podés colaborar repartiendo volantes al trote.

Yo tampoco me veo de política -se paró la Chechi Baena- y no sabría francamente cómo colaborar en la campaña. Pues colaborás en lo que sabés, Chechi -dijo Tola-: de patinadora en la oficina.

Ser legislador no es tan mamey como cree la gente -dijo la tenista Fabiola Zuluaga cogiendo la cartera-, yo no me le apunto. Y tampoco sé cómo podría ayudar en la oficina. Pues serías la muchacha del “servicio” -la animé yo.

En esas dentró Cochise echando chispas: ¡Me goliaron la hijuemadre bicicleta! El Japi Lora y Pambelé corrieron a perseguir el ladrón, y Tola le dijo al Tino: Vaye usté también por si toca hacer tiros al aire.

Pues si el ladrón se voló en la bicicleta lo mejor es que lo persiga Juan Pablo en el carro -propuse yo-, pero Montoya dijo que tenía pico y placa, y que si no con mucho gusto.

Tola aprovechó pa comprometer a Juan Pablo Montoya pa que el día de las votaciones nos ayude a movilizar gente, y le preguntó a Pimentel si él se le medía a encabezar la lista.

Yo no sirvo pa congresista, tías, porque a mí me sacan la chispa y agarro la curul a patadas -dijo Pimentel sinceramente-, pero el deportista con mejor perfil pa ser parlamentario colombiano es James Rodríguez. Eso sí, no le suelten el Nintendo.

