Tola y Maruja invitan a Uribe, Pastrana y Diego Molano a desayunar

Hoy vinieron a desayunar los expresidentes Uribe y Pastrana y el ministro Diego Molano, y les dimos un preparito temático: sopa de remolacha ucraniana y ensalada rusa.

También se apareció el hermano del presidente, Mamón Andrés Duque, que casi no lo reconocemos porque llegó sin tapaboca. A propósito, Tola y yo decidimos seguir usando tapaboca por razones estéticas.

Los convoqué pa ver qué hacemos con Rusia —dijo Ivancito Duque raspando la olla—, porque no podemos permitir que ese mamerto de Putin nos haga ochas y panochas. ¿Qué proponen?

Yo pienso que lo primero —dijo Mamón Andrés— es organizar un viaje oficial a Ucrania. Dicen que ese país tiene unas faldas la berraquera pa esquiar y que el vodka es muy barato.

Me parece que lo urgente es imponer sanciones económicas a Rusia —dijo Andrés Pastrana, también conocido como Andrés el mamón—, y prohibir las montañas rusas.

Yo creo que toca enviar un pelotón de soldados en apoyo de Ucrania —dijo Molano—. ¿Y qué tal si aprovechamos y mandamos las “manzanas podridas” del Ejército? —sugirió Tola.

No hijita, tampoco —dijo Uribe—, no podemos mandar tantos militares. Yo hablaría con el doctor Gustavo Bolívar pa que nos preste los integrantes de la Primera Línea.

Yo estaba pensando mandar a la exministra Karen Abudinen pa que le quite el Internet a los rusos —dijo Ivancito mientras se lambía el frasco de la mayonesa—.

¿Y por qué no mandamos el ESMAD pa que también los deje tuertos? —propuse yo—. O les mandamos a Otoniel y sus muchachos, pa que acaben hasta con el nido de la perra.

Bueno —dijo Uribe montándose al caballo—, el doctor Pastrana y yo nos tenemos que ir porque vamos a una reunión con el comité del referendo pa volver a penalizar el hijuemadre aborto—.

Es el colmo que Santos haya cuadrao en La Habana la aprobación del aborto —dijo Pastrana trepándose al anca de Uribe—. Y me late que también negociaron la invasión de Ucrania y la quitada del tapaboca.

Mirá Andrés —dijo Tola con ese tonito de cuando uno le habla a una persona que es cerrada y trancada por dentro—, no “aprobaron” nada: despenalizaron, que es muy distinto. ¡Atembao!

Me perdonarán los señores expresidentes, pero yo sí estoy de acuerdo con el aborto —dijo Molano—, porque a las 24 semanas el feto ya es prácticamente una maquinita de guerra.

Lo que me duele de la Corte Constitucional —dijo Ivancho mientras destapaba una chocolatina de las grandes— es que cinco personas puedan decidir algo tan embarazoso.

Ole Iván, ¿y si hubieran votao a favor todos los nueve magistraos? —preguntó Tola con ese tonito de cuando uno habla con un jiquerón que ni oye ni ve ni entiende.

Lo que es la vida, ¿no? Yo todo aburrido porque se me acabó el tema de la Far ¡y se me aparece la virgen con el aborto! —dijo Álvaro y hundió las espuelas en el estómago del caballo—.

El pobre animal relinchó y salió al trote por los tapetes de Palacio, y Pastrana y Uribe se veían como los dos jinetes del pocalisis que se van a encontrar con los otros dos.

Ve, yo sí soy boba —esclamé—, se me olvidó preguntales si en ese embeleco del tal referendo piensan incluir también la eutanasia legal pa expresidentes.

Veo muy distinto a mi apá Uribe, más animao, ¿cierto tías? —dijo Iván mientras sorbía maltiada—. Fue muy buena idea revivir el Eln pa que el viejo se entretenga.

Grafitis: ¡Faltan menos de 24 semanas para que termine este gobierno!

