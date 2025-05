Tola y Maruja lanzan ideas para el papa y sobre el Día de la Madre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Oites vos Maruja, me cae bien el papa, tiene cara de ser buena papa… Y lo mejor: también es suramericano, y si la tendencia sigue subiendo por el mapa el prósimo papa sería ecuatoriano y el siguiente colombiano, que se podría llamar Criollo I.

~~~

Yo no creo vos Tola que lleguemos a tener un papa colombiano porque el cónclave sería un chocorazo: compra de votos, trasteo de votantes, muertos que votan… ron y tamales.

~~~

El nombre de León XIV fue el que no gustó mucho porque la gente esperaba que un pontífice gringo se llamara Daddy Yankee, o Rocky VI, o Tío Sam, o al menos Lion King.

~~~

En todo caso el papa Francisco es inolvidable, con ese sentido del humor tan necesario pa infundir alegría. Cuando visitó Medellín y me lo presentaron, me dijo: Argentino, pero modesto.

~~~

Siempre tenía un chascarrillo a flor de labios: Tía, ¿vos sabés por qué los argentinos nunca nos bañamos con agua caliente? -me dijo sonriendo-… pa que no se nos empañe el espejo.

~~~

Y te acordás la vez que lo llevamos a un granero y preguntó por el precio de los frisoles y cuando se lo dijeron contestó: ¡Carísimos hermanos!

~~~

Yo quise saber por qué siendo papa nunca visitó la Argentina y me dijo que por evitar las tentaciones de la carne… y el vino.

~~~

Siempre decía: Tías, que no nos falte el humor, que la risa nos humaniza… El hombre es el único animal que ríe. ¿Y la hiena? -le pregunté-. La hiena no ríe, se burla.

~~~

Ajualá este papa siga el ejemplo de Francisco y modernice la Iglesia: por ejemplo que pongan confesionarios rápidos, para menos de 5 pecaos… o que las penitencias sean soltar el teléfono tan siquiera media hora.

~~~

Ya comenzates a decir bobadas Tola, al puro estilo Petro: su última perla fue que “Colombia es el corazón del mundo”… Yo creo que al presidente le están dando café adulterao. ¿O será que Laura “la bendecida y afortunada” Sarabia lo enyerbó?

~~~

Ay Maruja, hoy Día de la Madre no hablemos de política porfa, qué pereza… Yo a mis hijos les alvertí: en el almuerzo nada de Petro ni de Uribe… Dejemos a ese par tranquilos: al uno en su juicio y al otro en su falta de juicio.

~~~

Yo pa evitar eso les dije: hijos, vengan almorzaos a las 3 y desocupen a las 5, tiempo más que suficiente pa que entreguen los peyes de regalos… Es que te digo una cosa Tola: me gasto más en el almuerzo que las mechas de regalos que traen.

~~~

No me hagás arrecordar de regalos, Maruja bendita: el año pasao, como mucha gracia, me trajeron quizque un catálogo de asilos… Se los tiré en las patas.

~~~

Yo por eso todos los días le pido a mi Dios: Señor, que llegue a la vejez con la suficiente energía pa volame del asilo y pegar pa la costa echando dedo.

~~~

-Tola, ¿cuál es el pior regalo que te han dado los hijos?

-Esos lombricientos se han lucido varias veces, pero el que más rabia me dio fue la vez que me dieron la escritura de un lote en Campos de Paz.

-¡Bruta! A mí me regalan eso y mato y como del muerto.

~~~

Les dije hasta de qué se iban a morir. Y ellos: Amá, no sea desagradecida, es un lote esquinero en el mejor sector, como decir El Poblado del cementerio… en un vecindario muy tranquilo, lejos de la tumba de Pablo Escobar.

El día de la madre es pa problemas, lo deberían quitar.

Ñapa: Que muestren las actas, pide el presidente Petro al cónclave.

¡Feliz día de la Madre!

Ay, Gaza.

Payola: Tola y Maruja en “Las mamás no lloran, las mamás facturan… lo que pasa un día de la madre”. Información aquí.