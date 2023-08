Tola y Maruja le aprenden a la “Rubia Candela”

Llegó a desayunar la periodista Viqui Dávila y le dimos de entradilla noticias refritas, informes recalentaos y chiva periodística a la llanera con harto azafrán, bien amarilla.

Viquisita vino a petición del presidente Petro pa que nos diera una clase de periodismo, pues una de las principales críticas al gobierno es que no sabe comunicar.

Bueno tías -empezó La Rubia Candela, como le decimos cariñosamente a la reina de los láiques-, podríamos decir que fue el emperador Julio César el inventor del periodismo cuando mandó pegar noticias en el Foro Romano.

Pero ojo: Julio César no lo hizo tanto porque quisiera mantener informados a los ciudadanos sino porque quería manipular la opinión pública para sus intereses políticos.

Una publicación como la que dirijo -siguió la diretora de Semana- se compone de información y opinión, que deberían estar bien diferenciadas, pero que podemos mezclar maliciosamente.

Les voy a poner un ejemplo: cuando la prensa era el “cuarto poder”, el periódico El Tiempo tenía de director (opinión) a Hernando Santos y de editor (información) a su hermano Facho Santos, eh, digo Enrique.

Se decía entonces que el hombre más poderoso del periodismo colombiano era Hernando porque su opinión en los editoriales podía tumbar un presidente. Y resulta que, callaíto, el asolapao Enrique era el que mangoniaba la opinión con la información.

A ver, cojamos la entrevista que le hice a Nicolás Petro. Primero que todo, un periodista sin fuente es como el parque de Bolívar de Medellín sin la fuente.

Por eso hay que cultivar las fuentes oficiales, en este caso el fiscal Barbosa. ¿Y cómo? Pues dándole portadas y replicando sus pajazos mentales de que es el mejor fiscal de la historia.

Entonces gracias a ese amigazo yo consigo la exclusiva de hablar con Nicolás. Lo que sigue es tener un norte concreto en la entrevista: que Nicolás nos diga que su papá sí sabía el origen de la plata.

Y aquí entra lo baquiano del entrevistador. ¿Vieron que yo le insistía a Nicolás en que me dijera que su taita sabía? ¿Vieron que yo le ponía cascaritas para que cayera? ¿Vieron que yo lo fui llevando songo sorongo a que dijera que no se inmolaría por el papá?

Nicolás ni sabía qué es inmolar y me tocó soplarle la palabra. ¡Y ahí estaba el titular que yo quería! “No me voy a inmolar por mi papá”. Es que el titular que pondría una periodista objetiva, Dios me libre, debería ser: Mi papá no sabía.

Pero ese titular no vende y saca en limpio al ojibrotao. En cambio “No me voy a inmolar” es más sensacional y deja la idea que el presidente es culpable y que le pidió a su hijo que se sacrifique por él.

Yo le busqué por todos los lados que implicara al presidente: Nicolás, dígame sí o sí, ¿su papá sabía? ¡Que no, Viqui, que no! ¿Última palabra? ¿Quiere llamar un amigo? ¿Le preguntamos al público?

Saber titular es muy importante, tías, porque la gente solo tiene tiempo para titulares. Entonces toca informar y opinar en el mismo renglón. Por ejemplo: “ELN desmiente que haya planeado atentado al fiscal”, yo le agregué: dice el grupo Mentira Fresca.

Viqui es una berrionda -dijo Tola- ¡me le quito el chapó! Ve, contanos querida cuándo vas a mostrar por fin las pruebas de las maletas tuquias de billetes que eran de Petro.

En esas le dentró a Viqui la llamada de otra “fuente anónima”: Tías, me tengo que ir, parece que Petro tuvo algo qué ver con la separación de Sofía Vergara… ¡Atención! ¡Exclusivo! ¡Urgente! ¡Inmolador!

Ñapa: Federico Gutiérrez felicitó al grupo Aval por la millonaria donación que hizo a la justicia de Estados Unidos.