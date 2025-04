Tola y Maruja le enseñan a escribir a Petro

Resume e infórmame rápido

La escritora Piedá Boné nos llamó y nos dijo: Tías, hagan el favor y aprovechan la Semana Santa y le enseñan al presidente Petro redacción y reglas de ortografía.

~~~

Piedá está abismada de cómo escribe Tavo en tuiter y llegó a la conclusión que el que no sabe escribir no sabe pensar y que el presidente no es tan culto como presume.

~~~

Claro que Colombia ha tenido presidentes lingüistas muy lumbreras pero un fiasco como ejecutivos: Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín, Marco Fidel Suárez…

~~~

De Marroquín se cuenta que cuando Panamá se sublevó, un ministro llegó corriendo a su despacho: ¡Presidente, ayer hubieron disturbios en el istmo! Hubieron no, hubo -contestó hierático y siguió leyendo.

~~~

Entonces nos pusimos de maestras y montamos en Palacio práticamente una escuelita, con tablero y tiza y campana y recreo… Mejor dicho, no nos faltó sino afilianos a Fecode.

~~~

Petro Urrego Gustavo Francisco -dijo Tola corriendo lista-. Presente, señorita -contestó Tavo-… presente y combatiente, ¡ni un paso atrás, liberación o muerte!

~~~

Bueno pues niño, sin metele revolución a la clase que aquí vinimos fue a mejorar la gramática pa que sumercé le dé ejemplo a los millones de muchachos que lo siguen en redes.

~~~

Vamos a empezar eliminando el punto y coma de tus escritos, Tavo -dije yo con un tono de académica que a mí misma me dio horror-, un signo de puntuación que no saben manejar sino Caro y Cuervo.

~~~

El punto y coma, que parece un lunar con un pelo, lo inventó un filólogo desocupao y pedante pa humillar a la gente que no lo sabe usar.

~~~

La puntuación es respiración y entonación -dijo la lexicóloga Tola muy apropiada de su papel-. La coma es una tomada de aire y el punto es una respirada más larguita, mientras el punto y coma es una pausa tan pirringa que es haga de cuenta una pinche coma.

~~~

Hay comas que no hay que poner pues la respiración natural hace la pausa. Un ejemplo: La pregunta que no puede faltar en la consulta popular es si los candidatos presidenciales se deberían someter a pruebas de doping (pausa natural) o si nos da igual que sean adictos al café o la mazamorra.

~~~

El punto y coma estorba visualmente, y si estamos de acuerdo en que el lenguaje debe facilitar la comunicación, entonces este signo de puntuación sobra y lo podemos despedir y que lo usen los esnobs entre ellos.

~~~

¡Gustavo, haga el favor y suelta el berriondo cedular y lo guarda! -le gritó Tola-. Vamos con la oración, que es una unidá de lenguaje que espresa un pensamiento completo y se compone de sujeto y predicao.

~~~

Sujeto es el protagonista y predicao es lo que hace. A ver Tavito, en la oración “Emilio Tapia salió de la cárcel”, ¿dónde está el sujeto? Pues pasiando y mamando ron, tías -contestó Petro-, dónde más va estar ese sujeto.

~~~

Un ejercicio de la importancia de la puntuación: “Les voy a clavar más retención en la fuente para mecatiarme esa platica en campaña. No es mentira”. Es muy distinto a: “Les voy a clavar más retención en la fuente. Para mecatiarme esa platica en campaña no, es mentira”.

~~~

A ver Tavo: ¿Qué es sintaxis? Pues un paro de taxistas -contestó Petro muy orondo-. Eso hasta Maduro lo sabe, tías. Otra cosa es sinuber, que es un paro de aplicaciones.

~~~

Sigamos con el uso del hay, ay, ahí y ayayay: HAY gente criticando que nominé a mi abogado para la Corte Constitucional, pero cuando otros lo hicieron AHÍ sí callaron…AY, la hipocresía. Y esperen a que me reelija, ¡AYAYAY!

Ñapa: Lean la divertida novela Era más grande el muerto de Miguel Rivas y verán que el punto y coma no hace falta.

¡Ay, Gaza!