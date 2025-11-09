Tola y Maruja le escriben a Trump pa que saquen a Petro de la lista Clinton

Resume e infórmame rápido

Nos llegó un memorándum del despacho presidencial: Señoras, manden una carta pidiendo que saquen al presidente Petro de la lista Clinton o pasen por su liquidación.

Y como nos toca seguir colocadas en Palacio porque a estas alturas nosotras ya no conseguimos chanfaina ni como plañideras en el velorio del Partido Liberal, la escribimos.

Señor

Donaltrón

Salón de Baile de la Casa Blanca

Guásinton DC

Respetado moneco pecueco,

Lo saludamos esperando que se tope bien de salú en compañía de su familia y le damos nuestro sentido pésame por el guarapazo del inmigrante socialista que ganó en Nueva Yor.

La ciudá que no duerme va que se las boga a ser una Venezuela chiquita en manos de un africano hijo de dos indios, casao con una siria y con una empleada salvadoreña.

Sabemos que sumercé incluyó a Petro en la lista Clinton en un momento de rabia y seguramente cariao por Marco Rubio, que pa cizañero no hay quien le ponga la pata, ni siquiera Íngris Betancur, que hace peliar a la Santísima Trinidá.

Petro podrá ser lo que sea pero nunca un capo de la mafia, pues sería un pésimo “padrino” porque cambiaría de lugartenientes y de lavaperros cada tres meses, causando una inestabilidá maluca en la banda.

Imagínese no más señor Donaltrón a nuestro Líder Cósmico presidiendo un consejo de mafiosos, cantaletiando a sus compinches y echándoles la culpa de todo y regañando a un bandido que llegó tarde.

Petro no serviría pa ser jefe narco pues se dejaría llevar del discurso ecologista y no permitiría que le echen cemento ni gasolina a la cocaína, perfudicando la produción. Y lo cogerían muy fácil porque las panelas de droga irían marcadas “Último Aureliano”.

Usté no se alcanza a figurar don Donal lo que está sufriendo Gustavo desde que lo metió en esa maldinga lista: le cancelaron Neflis, Féisbul y Onlyfans… no lo dejan entrar a McDonals, Burguerkin ni Dollarcity. No le venden Jack Daniels.

Pero las más damnificadas con esa medida somos nosotras dos, que nos toca prestale nuestro sueldito a él y a misiá Verónica y a Benedetti quizque porque no cargan plata pues no pueden sacar del cajero. Y con ese cuentecito no gastan.

Ahí estamos briegando a convencelo que no siga con la idea de entrar a Estados Unidos por el güeco pa que lo agarren y lo deporten esposao y salir en todos los periódicos.

Petro está muy ansioso y más ojibrotao: antenoche nos comentó su plan de renunciar a la presidencia de Colombia y lanzase a la alcaldía de Guásinton.

La última ventolera que le dio fue proponele a Maduro y Diosdao que lo desafíen a usté yéndose los tres pa Estados Unidos en una lancha por el Caribe… y lo que surja.

Háganos el favor don Donal de sacar a Gustavo de esa lista como un gesto de colegaje… sumercé que está en la lista Epstein sabe lo que es estar en una lista.

Señor Tron, borre a Petro de esa lista que él le está sacando provecho haciéndose la víctima y llenando de vales los bares de La Candelaria con la promesa de que paga cuando usté caiga.

Gustavo sí le pide el favor de que deje en la lista a Verónica, porque desde que ella tiene bloquiada la tarjeta de crédito él duerme más tranquilo.

Grafitis. Señorita Antioquia, ¿qué objeto llevaría a una isla desierta y de cuál calibre?

Ñapa. Petro le dio el ultimátum a Donaltrón: o lo saca de la lista Clinton o él lo mete en la lista del Nuevo Liberalismo.

Ñapita. ¿Por qué se separaron Petro y Verónica? Porque él odia el petróleo y a ella le gusta la gasolina.

Qué tregua tan movida la de Gaza.